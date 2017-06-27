產學跨國契作 台科大助衣索比亞咖啡「善益」行銷

衣索比亞外籍生在台灣科技大學讀書，也透過校方牽線，將與台灣業者合作，賣家鄉的咖啡豆，讓台灣人品嘗好的口味。（記者吳柏軒攝）

2017-06-27 20:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕衣索比亞素有「咖啡起源」之名，但咖啡豆收購價卻無法帶動當地經濟，台灣科技大學發現校內有多位衣國學生，家中都在種咖啡，決定協助他們「小農契作」，與台灣公司牽線，以較高價格採購品質優良的衣國咖啡豆，創造「善益」經濟。

台科大校長廖慶榮指出，衣索比亞是咖啡起源地，豆子行銷到全世界，被咖啡業者製成飲品販售，但當地咖啡豆出口1公斤才賣8元新台幣，卻可以做成每杯近百元的咖啡80杯共賣8千元，等於相差千倍利潤，造成當地居民努力工作卻無法改善生活，甚至傳出不種咖啡，改種類似毒品的興奮劑作物等，好追求收益，相當可惜。

廖慶榮表示，剛好校內有80多名衣索比亞的外籍生，其中大多數人的家中都有種咖啡，便透過日前成立的「酷點校園」平台，提案進行跨國小農契作，牽線廠商「歐客佬」農場咖啡與智慧咖啡烘焙機等，協助當地咖啡產業興起，更盼透過台灣力量，幫全世界各地發展，「跟民間做外交，才可長可久」。

歐客佬表示，8年前在寮國也展開咖啡豆契作模式，把台灣技術帶到當地，教當地小農做出高品質的咖啡豆，再直接以高價購買，1公斤收購價60元，以創造逾10億元營業額，如今透過台科大，也將把模式帶到衣索比亞，再創經濟效益。

台科大化工系的布堤（Kerayu Bulti Abdisa）表示，自己來自衣索比亞的金瑪（JIMMA），是當地重要的咖啡產區，不僅談到家鄉就聯想到咖啡，家族也世代種植咖啡豆，大家也都會種、會沖泡、懂得品味，以前自己一天可以喝好幾杯，如同喝水一般，如今有機會幫助家裡把咖啡賣到台灣，感到很興奮。

也來自金瑪的台科大化工系博士班學生Tamene Tadesse Beyene表示，在台灣看見校園裡、便利超商等，到處都在賣咖啡，對於咖啡能賣到台灣也有信心，希望能建立彼此關係，並學習日本，把高規格的咖啡以好的價格賣到台灣，且衣索比亞咖啡帶有水果調性的獨特風味，但好豆子大多都出口，甚至開玩笑表示：「在台灣喝到的衣索比亞咖啡，可能比我在家鄉喝的還要好呢！」