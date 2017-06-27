亞洲漆藝典藏展 豐原漆藝館展出41件精品

前省主席謝東閔移交台灣工藝研究發展中心典藏的韓國漆器作品。（記者歐素美攝）

2017-06-27 12:15

〔記者歐素美／台中報導〕「2017亞洲漆藝典藏展-亞洲漆器珍品來豐原」今天在豐原漆藝館開幕，邀請日本、韓國、越南及中國等漆器藝術家參展及交流，共展出41件精彩作品，展覽將持續至8月27日；另台中的台灣樹漆文化博物館、草屯的游漆園及埔里的龍南天然漆博物館也有作品展出。

豐原漆藝館館長黃成中表示，這次邀請來豐原參展的亞洲漆藝大師，包括日本東京藝術大學漆工科教授三田村有純、日本金澤美術工藝大學漆工科教授山村慎哉、東京藝大前講師畠中博子、韓國嶺南大學前校長鄭容宙教授、韓國大邱大學前校長鄭榮煥教授、中國上海工藝美學學院副教授蔡文、越南藝術大學漆博士趙克定，是亞洲漆器工藝界難得團聚的國際交流。

負責策展的林宣宏表示，這次舉辦亞洲漆藝典藏展及國際研討會，研討會已於25日在草屯的台灣工藝研究發展中心落幕，豐原漆藝館的展覽除有亞洲漆藝大師展出的作品16件，並有國家典藏漆器21件及豐原漆藝館典藏品4件，共41件。包括前省主席謝東閔移交給台灣工藝研究發展中心典藏的受贈漆器、警總時期沒收的中國各地漆器、琉球漆器及法院移交民眾抵稅的收藏漆器等，參展的亞洲漆器藝術家並各捐贈一件作品供台灣工藝研究發展中心典藏。

其中，謝東閔移交給台灣工藝研究發展中心典藏的一件作品，韓國漆藝家一見就指出，這是韓國某知名的漆藝大師作品，在韓國已很少見，沒想到竟在台灣被保存，十分驚喜。

參展的山村慎哉，作品「夜光貝丸文四方平箱」，利用日本傳統的螺鈿及蒔繪技法，展現出現代漆器的藝術感；鄭容宙的作品「虛與實」，則展現韓國傳統的螺鈿鑲鉗技法，並保留木頭的紋路，造型簡單流暢；蔡文則以脫胎技法，結合佛龕造型，創作出唯美的「仙境的蜻蜓」；畠中博子則以鋁胎創作漆畫「聲音」；趙克定的作品「鼓節」，則宛如抽象的畫作。

「2017亞洲漆藝典藏展-亞洲漆器珍品來豐原」在豐原漆藝館開幕。（記者歐素美攝）

「2017亞洲漆藝典藏展-亞洲漆器珍品來豐原」吸引民眾參觀。（記者歐素美攝）

韓國漆器藝術家鄭容宙及其作品「虛與實」。（記者歐素美攝）

越南漆器藝術家趙克定及作品「鼓節」。（記者歐素美攝）