年改教師退休如延60歲 全教總：天佑台灣

全國教師工會總聯合會今天和多個地方工會理事長共同召開記者會抨擊，藍綠像小孩吵架般惡鬥，拿年改當惡鬥籌碼，疾呼年改法案應回歸合理公平，教師退休起支以55歲為宜，慎審教育人員退撫條例。（記者林曉雲攝）

2017-06-27 10:40

〔記者林曉雲／台北報導〕年金改革法案今天拚過關，全國教師工會總聯合會今天和多個地方工會理事長共同召開記者會抨擊，藍綠像小孩吵架般惡鬥，拿年改當惡鬥籌碼，疾呼年改法案應回歸合理公平，切勿因改革而傷害教育品質，如果強硬以官版60歲通過，勢必將有一波長達10年以上的師資斷流，影響所及，師培大學將乏人問津，優良的師資將不復存在，全教總會感到遺憾，祈求天佑台灣。

全教總理事長張旭政表示，如果中小學教師退休起支年齡延到60歲，民調顯示84.9％家長不會接受，甚至學校會發生家長不滿老師太年長，而要求換班或換導師，為避免這種爭議一再出現，教師退休起支以55歲為宜，呼籲朝野兩黨應回歸理性，慎審教育人員退撫條例。

張旭政直批，公教年金改革漸入尾聲，在朝野惡鬥的情況下，公教的權益成為鬥爭籌碼，也撕裂了社會的信任，在公教一體的情況下，公務人員的制度也將適用於教育人員，唯一主要的差異是在退休起支年齡部分，現在教師退休年齡是50歲，實際退休年齡是53歲，官版要改為60歲將嚴重影響教育品質。

張旭政表示，55歲退休起支對國家整體財政比延到60歲更為經濟，由於教師薪資結構係屬T字形，因此一個資深教師退休後補新進教師，一年將可省下近60萬元人事費。

全教總計算，一位30歲新進教師工作到55歲，平均年薪是99萬1834元，若工作到60歲，平均年薪是104萬6879元，相差5萬5045元。全國18萬名公立學校教師，一年人事費相差近百億元，即便是以教育部的算法（把退撫基金列入人事成本，但退撫基金有一大部分是教師薪水提撥，立論有誤。）55歲與60歲退休的人事成本也相去不遠，但卡住年輕教師的工作機會，所付出的失業救濟和社會成本，遠遠超過延後退休所省下的一點經費，因此延至60歲退休對國家整體財政更不經濟。

張旭政表示，55歲起支可讓身心不適合續教的教師退場，維護教育品質，年改之後，教師的退休金大幅縮減。任教25年的教師所領退休金約為3萬8千元，倘若再經過減額，剩下3萬元出頭。這和教到60歲，可領5萬元的退休金相較，絕大部分身心可堪負荷的教師會繼續任教，然而，也有許多身心已不堪負荷教師，倘若無法在55歲起支，勢必會硬撐往後延退，這對教師本身和學生都不是好事。

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