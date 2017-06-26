不融化的冰淇淋到底加了甚麼？ 食藥署告訴你…

許多市售冰淇淋不容易融化，食藥署闢謠，這和原料、加工過程有關，並非添加違法添加物。（記者吳亮儀攝）

2017-06-26 18:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕冰淇淋在室溫下整天不融化，是不是添加不好的東西？曾有網友實測超商販售的某款冰淇淋，發現可以放一整天不融化，引發眾多討論；食品藥物管理署闢謠，指出不融化的原因和原料及加工步驟有關，不是有違法添加物。

冰淇淋的主原料為牛乳、油脂、糖類等，為了維持品質，可能會使用乳化劑、香料、著色劑等添加物，合法且正確地使用食品添加物並不會造成人體的危害。

食藥署副組長遲蘭慧說，業者常使用固化劑、乳化劑來製作冰淇淋商品，加上加工後，例如均勻攪拌，可使冰淇淋融化速度較慢。

遲蘭慧說，另外，像原料的乳脂肪、非乳脂肪固形物及乳化劑等物質，都會穩定冰淇淋結構及組織，增加冰淇淋在室溫中的耐熱性，加上製造過程中均質、熟成、凍結的階段，都有助於穩定冰淇淋的組織及型態，相較於一般用水製作的冰品，這類原料可讓冰淇淋不易融化。

食藥署定期稽查市售冰品，但多是稽查現做冰品例如刨冰等，且主要檢查項目是生菌數、大腸桿菌等項目，以及製作環境的衛生等，較少針對市售包裝冰品。

遲蘭慧說，市售包裝冰品的稽查多以查看包裝標示為主，應標示而未標示可罰三萬元到三百萬元罰款，標示不實可罰四萬元到四百萬元罰款。