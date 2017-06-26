醫訊》跨國研究證實 禁用巴拉刈降自殺率4至5成

2017-06-26 14:20

〔記者林彥彤／台北報導〕自殺是重要的公共議題，其中劇毒除草劑「巴拉刈」是國內農藥中毒的頭號殺手，近10年來累計近1600人死於巴拉刈。

台大公衛今天公布跨國研究成果，針對已禁用巴拉刈等劇毒農藥的斯里蘭卡，分析其自殺率變化，結果證實自殺率大為下降，且其他自殺率沒有顯著增加。專家認為，借鏡國外分析結果，日前農委會預告禁用巴拉刈應有助於降低我國自殺率。

台大公衛學院與包含英國、加拿大、丹麥等學者跨國合作研究，收集全球2006至2015自殺資料，統計出全球農藥自殺比率占總自殺20%，並進一步針對已禁用劇毒農藥的斯里蘭卡進行分析。

助理教授張書森指出，調查發現，該國農藥自殺曾占80%，自2009至2011年禁用致死率最高的巴拉刈毒劇毒除草劑後，2011年至2015年農藥自殺率就下降50%、整體自殺率下降21%，其他方法自殺率僅微增2%（無達統計顯著性）；另外韓國禁用後自殺率也下降4成。

衛福部心口司長諶立中說，喝下巴拉刈劇毒後幾乎是無藥可救，即便只是喝一小口後被救回，患者可能二星期必須要在病床上與死神搏鬥，直到肺部嚴重纖維化並全身器官嚴重衰竭後才會死亡，相當痛苦；而以台灣統計而言，平均每年158人（多是農民），推估影響近萬人的親友。

張書森說，自殺原因很複雜，不過過去巴拉刈自殺對台灣農村造成很大的影響，農委會日前已宣布巴拉刈將退場，雖在整體自殺率影響不大，但預估對於部分以農業為主的地區性降低自殺率影響很大。