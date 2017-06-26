醫病》海洋性貧血 為恭醫院：台灣人約7％有輕度困擾

2017-06-26 13:31

［記者許展溢／苗栗報導］罹患海洋性貧血時常會有暈眩感，嚴重甚至每星期要到醫院輸血一次，或是注射相關治療藥物，生活作息、品質都大受影響。苗栗縣頭份市為恭醫院護理部主任楊美紅說，縣內大多都是客家鄉親，近來研究發現客家人民族性較團結，少和外族通婚，竟因此也造成罹患該疾病機率大幅提升。

楊美紅指出，海洋性貧血是一種體隱性遺傳性的血液疾病，因人體中血紅素是由血鐵質及血紅蛋白鏈所構成，血紅素中血紅蛋白鏈只要過低，便無法有足夠的血紅素，客家人由於民族性較團結，很少和外族通婚，因此有海洋性貧血的基因較容易保留下來代代相傳。

楊美紅表示，海洋性貧血依嚴重度分輕度、中度、重度，台灣約有7%人口有輕度困擾，占比以客家人居多，輕度患者體內在製造紅血球過程，需多攝取鐵質﹑維他命B12與葉酸食物，便能改善不舒服狀況。

楊美紅說，中度若嚴重偶爾需輸血治療，如為重度，身體各項功能將會下降，恐因心臟衰竭而死亡。

為恭醫院院長陳振文表示，海洋性貧血看不出任何徵兆，近來在看診時深入了解後，發現有多位病患都有貧血疾病，呼籲民眾，為避免重度海洋性貧血小孩出生，非常需要在婚前作血液檢查，了解雙方是否帶有這種遺傳基因，才能適當預防、改善疾病帶來的困擾。