大嵙崁溪水與綠休閒園區 鄭文燦爭取列入前瞻計畫

2017-06-25 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天陪同行政院長林全視察前瞻水環境計畫工程時，爭取市府水務局提出「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」列入前瞻計畫；此計畫是利用後池堰至鳶山堰間水域空間及周邊土地，總計約16公里長、31平方公里面積，未來將成為「大漢溪都會公園」，也是桃園最大的生態公園，預計明年起分6年執行，總經費約44億元。

鄭文燦說，大漢溪整治計畫包括中庄調整池、中庄攔河堰，搭配大溪、埔頂、石門污水下水道系統、員樹林排水礫間帶、大嵙崁人工濕地公園等，做好大漢溪流域環境保護，並藉「阿姆坪防淤隧道工程」建置清淤隧道，運用水庫淤泥就近養護高灘地，河川養護高灘地可以作為運動休閒園區，總建設面積廣達3100公頃。

此計畫包含石門原水專管、經費11億元，築堤防護（含防汛道路）、經費10億元，堤防綠能、經費1億元，親水環境營造及跨河自行車道（橋梁）、經費3億元，電塔遷移、經費1億元，新生浮覆地前置整備、經費18億元。

其中，設置250公頃堤防綠能園區計畫，建置太陽能板，不但可綠能發電，其收益也可用來養護公園；設置大漢溪堤岸道路，一路延伸至石門水庫，可連結三鶯地區、大溪及龍潭，並搭配設置溪洲轉運站，具有很高的交通效益。

鄭文燦強調，此計畫有治水、水環境、綠能開發、交通效益，是「智慧用水計畫」，更具有前瞻意義。