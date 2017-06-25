省道淹水追禍首 下水道竟挖出大貨車輪胎

新竹縣湖口鄉省道台1線路段在上週梅雨來襲時出現淹水災情，災後清理下水道時發現裡面竟卡了個大貨車輪胎。（擷取自甄克堅臉書）

2017-06-25 21:28

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣湖口鄉省道台1線路段在上週梅雨來襲時出現路面嚴重淹水的災情，導致機車騎士摔倒受傷，縣議員甄克堅災後要求清查下水道為何排水不良，結果淹水路段的下水道人孔蓋下方竟藏有1個大貨車輪胎，讓大家都看傻了眼。

公路總局新竹工務段表示，台1線湖口段的水溝有明溝也有暗溝，暗溝部分有設清潔孔可以下去查看是否淤積，全段的水溝也會定期檢查，但能夠查看的範圍有限，還是要請民眾要有公德心，不要往水溝裡亂丟垃圾。

「這麼小的下水道裡竟然會有大貨車的輪胎，這也太離譜了吧！它到底是怎麼塞進去的？」在清溝現場想找出積水原因的甄克堅，看到這個直徑比人孔洞口還大的輪胎，趕緊協助施工人員找來吊車幫忙拉，不然以它的重量和體積，人力根本沒辦法把它推出洞口。

當地民眾說，省道台1線在湖口鄉的八德路加油站前方路段，這2年來逢雨必淹，雖然淹水災情隨著雨勢來得快也去得快，但上週那場梅雨造成的突發性淹水，造成2名機車騎士經過時摔倒受傷，他們和用路人驚覺情況嚴重，因此向甄克堅陳情。

甄克堅說，他相信以目前公路排水系統的設計，正常運作不可能會造成淹水，因此在災後要求公路總局派員清理當地下水道，把可能造成淹水的原因找出來，沒想到當天一開挖，除了厚厚黑黑的淤泥外，還挖出1個大貨車的輪胎。

「真的不要再往水溝亂丟垃圾了！」甄克堅研判，這個輪胎應該是在上游沒有加蓋的大溝被人棄置後，隨水流飄到省道路面下方的暗溝卡住，因此造成排水不良淹水，他以前也看過水溝挖出花盆、金紙爐等差不多大小的廢棄物。