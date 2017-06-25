回應反亞泥遊行 綠委：礦業法7月送二次臨時會

2017-06-25 19:18

〔記者陳炳宏／台北報導〕達21萬人的反亞泥連署， 20多個連署民間團體發起【看見亞泥 搶救太魯閣】大遊行，在進入尾聲之時，多位立委上台發言，其中經濟委員會召委高志鵬表示，立法院第一個臨時會期正在開，來不及送礦業法，但會在7月的第二個立院臨時會期，要求黨團一定要通過送入臨時會，立委蘇治芬則呼籲，亞泥展延執照，希望行政院能夠及時停下來，並想出一個好的對策，亞泥事件全台沒有局外人。

高志鵬說，礦業法本來就有行政院版，很多立委也有自己的版本，希望第二次臨時會，一定要審礦業法修正案，讓亞泥事件不再出現。

高志鵬說，4月時帶著新城礦區的原住民上亞泥礦區參觀，這是他們過去沒有辦法去的故鄉，去過後，有位族人代表沒有一絲喜悅的說，看到家鄉的土地已經滿目瘡痍，他的故鄉已不是以前的樣子，希望可以儘速修礦業法，避免這樣的事再發生。

蘇治芬則說，因為她們努力不夠，政府做了不對的事情，才會讓大家走上街頭，她們一定會堅守崗位，修改好礦業法。

時代力量立委徐永明則表示，對於高志鵬宣布第二次臨時委員會審礦業法修正案，時代力量黨團也會發動跨黨派連署，將礦業法、婚姻平權、公投法都送入第二次臨時會，以表示對高志鵬的支持。

徐永明也指出，礦業法很糟糕，但第二條說，礦權是全民共有的，第二十八條則規定，因為公益可以撤銷、禁止礦權，政府有很大裁量權，第六十一條規定，所採的礦物要出賣需經主管機關准許，如果經濟部不讓亞泥賣水泥，徐旭東有必要繼續挖嗎？所以經濟部有很大的權力。

徐永明說，立院要修礦業法，並限制半年內不得展延任何礦產，經濟部長李世光一定知道亞泥已經展延過關，所以未提不同意，徐永明說，這樣的部長一定要下台，希望行政院不要輕視今天的遊行。