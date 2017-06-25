中市府整併身障停車證 身障者怨福利縮水

身障停車證藍證6月起停止核發，市議員張耀中建議市府採取配套措施。（記者張菁雅攝）

2017-06-25 16:34

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市原有3種身心障礙者停車證，市府6月1日起停發僅適用於台中市的藍證、粉紅證，只核發全國統一使用的黃證。由於前兩者在台中市可享全天免費停車優惠，而黃證1天僅免費停車2小時，有身障者向市議員張耀中陳情，認為福利縮水，張耀中建議市府合併藍證、粉紅證，還給身障者停車的小確幸。

台中市3種身心障礙者停車證的優惠內容與申請對象不一，黃證與藍證都是行動不便者才能申請，汽車可停在身心障礙者專用停車位，前者為全國適用，在台中市停車免費優惠為1天2小時；後者只適用於台中市，可全天免費停車。粉紅證則供行動無不便者如心智障礙、器官摘除、聽障者等申請，不可停身障車位，仍享有免費停車優惠。

張耀中指出，目前全市路邊停車格約4萬3500格，依照「身心障礙者權益保障法」規定，公共停車場應保留2％停車位作為身心障礙者專用停車位，因此，全市約有870格身心障礙專用車位；而台中市有106萬輛登記汽車，3種身心障礙停車證約核發5萬張，佔比約4％，平常路邊停車格及路外停車場都一位難求，身障停車格位也不多，現在還把免費停車時數改為每天2小時，無疑又是從市民口袋掏錢。

張耀中指出，市府整併身障停車證，是簡政但不便民，今年才取消老人健保費補助，現在身障者停車優惠又縮水，就有市民反映1天約多付150元停車費，上班20天下來，剛好市府發的生活津貼禿就通通還給政府。他建議市府可合併藍證、粉紅證，並研擬台中市身心障礙停車權益的自治條例，維持核發黃證和另一台中適用的身障停車證即可。

社會局表示，如果同一人長時間使用身障停車位，其他人使用權益就受限，整併停車證是希望提高停車位的周轉率，讓外出購物、洽公的行動不便者可以就近停放車子，讓更多有需要的人都能使用。