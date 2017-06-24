大環境經營困難 上半年16家旅行社解散、9家暫停業

2017-06-24 10:39

〔記者蕭玗欣／台北報導〕暑假旅遊旺季就要來了，為保障旅遊消費者權益，交通部觀光局今公告1月10日至6月23日期間的旅行業營運狀況，包括蝶戀花等4家旅行社被廢止營業執照，康朋、卓越等16家旅行社申請解散，9家旅行社自行申請暫停營業，另聯華及圓鼎旅行社皆因財務困難被勒令停業。

觀光局公告4家被廢止旅行業執照的旅行社，包含台北市信望愛旅行社經品保協會公告退會，且未補繳保證金、台北市蝶戀花旅行社因經營核准登記範圍外業務，且提供之旅遊服務有損害旅遊消費者生命、身體、財產且情節重大之情事，高雄市華泰旅行社同樣也經品保協會公告退會，且未補繳保證金，至於台北市金運旅行社則因暫停營業逾6個月以上，且未報備查因此被廢照。

大環境景氣不佳，今年上半年則有16家旅行社申請解散，包括康朋（台北市）、卓越（台北市）、橙邑（台北市）、上博國際（台北市）、安疆國際（台北市）、永發（台北市）、聚航（台北市）、萬化國際（台北市）、森暉（台北市）、全國國際（台北市）、來福國際（台北市）、東旭（新北市）、友松國際（桃園市）、益昌（桃園市）、黎明（桃園市）、金金（高雄市）。

另還有9家旅行社自行申請暫停營業，像是亞祥（停業至107/1/19、台北市）、美兆（停業至107/2/14、台北市）、名亮（停業至107/3/24、台北市）、勝峰（停業至107/5/4、台中市）、亞旅國際（停業至107/5/31、台北市）、駿景（停業至107/6/5、台北市）、佳龍（停業至107/6/9、高雄市）、騰達（停業至107/6/12、高雄市）、元冠國際（停業至107/6/20、連江縣）。

觀光局表示，還有7家旅行社未投保履約保證保險，包含自遊網（台北市）、聖運國際（台北市）、聚星（台北市）、祥泰（台北市）、知見（桃園市）、泰成（台中市）、美迦南（金門縣）。

觀光局提醒旅遊消費者，參團旅遊應選擇領有旅行業執照的合法旅行社簽訂旅遊契約較有保障，並應確認洽辦者係旅行業相關從業人員。合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員、參團旅遊應注意事項暨上述公告的業者名單可至該局行政資訊網（http://admin.taiwan.net.tw）消保事項專區查詢。品保協會網站（http://www.travel.org.tw）也有每季旅行團「參考售價」供查詢。

觀光局也建議，民眾如選購低於參考售價之產品，應多查詢比較了解其旅遊產品內容，確認團費包含及不包含之項目及是否有「自費行程」，及後續一旦解約的退費標準，例如包機或促銷行程、廉價航空的票務資訊及退費規定等。