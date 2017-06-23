東海大學成立徐復觀學術講座 家屬捐文物

東海大學成立徐復觀學術講座，3名子女與校長王茂駿（右二）簽約授權。（記者蔡淑媛攝）

2017-06-23 20:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕東海大學今天成立近代新儒學大師徐復觀學術講座，舉行授權儀式，徐家子女親臨現場捐贈相關珍貴手稿，並簽約授權校方定期舉辦學術講座，邀聘海內外頂尖人文學者來台講學，促進學界交流，台大、清大等多所大學教授也參加見證。

東海大學校長王茂駿表示，徐復觀教授任教東海大學14年，奠定東海學術人文底蘊與追求學術真理的自由精神，成就了屹立不搖的學術地位，其學生遍及海內外，影響力至今不絕。

東海大學保存徐復觀珍貴文物及手稿等，徐復觀兒女徐均琴、徐梓琴、徐帥軍在授權暨成立儀式中，捐贈父親退伍令、母親信函手稿等相關文物紀念，一行人儀式後也前往圖書館重溫徐復觀永存於鋼筆字跡中的熱情。

東海大學指出，徐復觀先生（1903-1982）綜貫百家之學，曾在校內執教中國文學系，擔任中國思想史、文心雕龍、史記等課程，曾任系主任，家人在他去世後，捐贈4千多冊古籍、書冊給圖書館典藏，以及手稿、書畫等，中文系也協助手稿整理計畫，讓大師精神流傳。

前東海大學中文系教授、徐復觀的學生吳福助表示，徐教授將一生著作的手稿全部留下來，這資料價值連城，對於國際學術的研究有極大的助益，手稿中有許多修改的痕跡，對於如何修辭與定稿，有很大的助益。

清大教授楊儒賓表示，現代文化要建立在自己的文化風土上，徐教授的學術在中華文化是極珍貴的資源，他將海峽融入本土那麼深，文化傳統主義需要在地化與本土化，影響力不只在台灣，而是發揚國際。