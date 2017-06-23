澎湖農漁產品國際採購會 打開外銷市場

澎湖干貝醬遠近馳名，但也無法供應國外訂單。（記者劉禹慶攝）

2017-06-23 18:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年首度在澎湖舉辦的農漁產品國際採購會，提出1700多萬美金採購需求，雖因澎湖產品受限原料來源，無法大批供應，最後只收單百萬美元，但成功打響第一砲；今年再度舉行第二屆，並擴大邀請11國、21位買家抵澎洽購。

由經濟部國際貿易局、外貿協會及澎湖縣政府共同舉辦的「澎湖農漁產品國際採購暨展覽會」，邀請來自加拿大、美國，中國等11個國家、21位買主抵澎；澎湖商家供應商則有32家，包括生鮮水產品及十大伴手禮產品，主推澎湖水產品、海鮮加工品及特色農產品等，希望透過試吃展銷，打開國際外銷市場。

由於澎湖商家多是家庭式企業，同時原料都是天然，受限於原料取得及產量問題，無法大規模供應，以今日參展商家為例，僅有4家有出口外銷資格，如何能應付外銷訂單？外貿協會主任呂文瑞表示，去年外貿協會除舉辦採購會外，更有4場輔導研討會，成功讓2家〈干貝醬、麵線〉業者取得訂單。

另外有參展廠商提出無法因應整貨櫃外銷訂單，希望將最好留在澎湖，讓國內外遊客都必須抵澎，才能享用到澎湖限定版美食及風味；針對廠商的建議，呂文瑞表示這也是舉辦活動的目標之一，透過國際買家口耳相傳，吸引更多國內外旅客抵澎消費，同時也透過產品精緻化，以價制量，增加澎湖農漁產品銷售管道。

打著澎湖優鮮的水產品，養殖也是看天吃飯，大量供應都需要努力。（記者劉禹慶攝）