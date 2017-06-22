醫病》晴天霹靂！南投1男子長期耳鳴竟罹癌

2017-06-22 22:24

〔記者謝介裕／南投報導〕長期耳鳴極可能是身體健康亮起紅燈的徵兆，南投市1名男子以為是感冒造成的，不料，竟是罹患鼻咽癌，目前正接受治療中，令人不得不慎。

南投市年約35歲的黃姓男子，長期都有耳鳴情形，但他卻不以為意，最近半個月來，左側耳鳴、耳悶症狀愈來愈嚴重，甚至好像耳朵被1層膜遮住的不適感，原想可能是感冒造成的，幾天前，在家人陪同下前往衛福部南投醫院就醫，醫師立刻安排鼻咽內視鏡檢查，結果發現黃男在耳咽管開口外側已有2公分的腫瘤，經切片檢查後確診為2期鼻咽癌。

由於黃男不菸不酒，年輕力壯，被診斷罹癌後，一度連他自己也以為醫師在跟他開玩笑，久久難以置信，直至醫師表示目前鼻咽癌放射治療技術相當進步，第1期患者5年存活率有9成左右，第2期也有5成以上，黃男沮喪的心情才稍獲寬慰，也為自己與家人開始接受治療。

南投醫院院長洪弘昌指出，鼻咽癌好發於40至50歲年齡層男性，且因腫瘤位置深層，靠近顱底、血管等重要器官，加上早期病徵並不明顯，常被誤認為是感冒或火氣大，以致被發現時病情往往是十分危急、嚴重。

鼻咽癌發生原因相當多，目前以3大類最常見，其一是遺傳，如果父母中有1人罹患，則子女罹癌機率就比一般人高出6倍，其次，環境因素，若常吃鹹魚、鹹菜等醃漬食物、抽菸或長期處在空氣污染的場所，罹癌率相對也較高，第3則是則是病毒感染，黃姓病友便是如此。

因此，醫院提醒民眾當出現持續鼻塞、耳鳴、聽力減退、流鼻血或頸部有異常腫塊時，便要多加留意，尤其，有家族史、抽菸等高危險族群，更不可等閒視之，應立刻尋求專科醫師診治，以免錯失治療的黃金時間。