醫訊》提升醫療向前走 南投醫院19人碩士班畢業

2017-06-07 12:27

〔記者謝介裕／南投報導〕提升專業不是只出一張嘴﹗衛福部南投醫院包括醫師、藥師、護理師、檢驗師及放射師等五大醫學領域，合計19人，歷經2年努力，終於取得研究所碩士學歷，個個開心不已，也期許能為守護社區民眾健康與醫療服務品質，帶來正面加分效益。

南投縣醫療資源十分貧瘠，迄今仍無醫學中心，加上人口老化嚴重，更凸顯各社區醫院專業素養的重要性，身為地方中心醫院的部立南投醫院遂推出「碩士班在院進修」計畫，在為期2年進修期間，第1年由配合的中台科技大學教授利用夜間下班或假日時間在院內授課；第2年則是利用週六、週日休假時間，由醫院派專車接送進修人員到學校上課及下課，果然大幅提升醫院人員進修的意願。

醫師施志宏、藥師鄭惟之、護理師陳玉如、檢驗師王亭婷、放射師林宏翰等人表示，醫院的工作原本就相當繁重，加上進修的課業壓力，每天都覺得時間不夠用，如今取得碩士文憑，可說是「苦盡甘來」，進而提供更專業的醫療服務，滿足社區民眾需求。

南投醫院院長洪弘昌說，「碩士班在院進修」計畫，首批學員有19人，其中有15人就讀中台科大研究所「醫療暨健康產業管理系」；另4人就讀南開科大研究所「福址科技與服務管理系」，第2批招生作業今日一公告，員工報名也都十分踴躍，也希望藉由彼此良性競爭，在自我提升學歷、素養之餘，共為守護社區民眾健康職責盡分心力。