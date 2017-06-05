| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉強制猥褻女大生 名醫李宏信被起訴 T.O.P坦承吸2次大麻 南韓檢方今起訴
 首頁 > 生活

醫病》長期頭痛、耳鳴 原來是罹腦部動靜脈瘻管

2017-06-05  15:24

〔記者林惠琴／台北報導〕一名24歲男性，10歲起右眼開始凸出至眼科檢查，查不出原因，大約一年前因劇烈頭痛、右眼不適、耳鳴就醫，經磁振造影檢查為「腦血管內有異常」，進一步於今年3月到台北榮總經血管攝影檢查確診為「動靜脈瘻管」，4月栓塞治療後，至今恢復良好，不適症狀消失！

台北榮總放射線部主治醫師林重榮表示，腦部瘻管是腦動脈直接灌到腦靜脈，造成腦細胞得不到養分，靜脈也不容易承受高壓力的動脈血液而流通到耳朵、眼睛，除了造成耳朵、眼睛的症狀外，更嚴重者有可能因為靜脈管腔破裂形成腦出血。

腦部瘻管發生率約為萬分之一，形成原因尚不清楚，可能與之前的頭部手術、拉皮、使用女性賀爾蒙、長期倒立，或是長期腹部用力有關。

林重榮指出，大部分腦部瘻管患者會有跳動式的耳鳴，嚴重會影響到睡眠，有些則有眼部症狀，例如紅腫、不能對焦、眼皮不自主地下垂等；程度較嚴重者，更會影響腦循環，進而產生頭痛、記憶力減退、癲癇發作等，甚至造成腦部靜脈逆流，血管擴張，成為腦部未爆彈，隨時都有破裂引發腦出血的風險。

林重榮強調，腦部瘻管經常是由健康檢查發現，但電腦斷層、磁振造影、血管攝影或許可以偵測到腦部瘻管病兆，卻未必能針對其嚴重度與腦出血的機率做正確評估，但台北榮總發利用微創導管與定量血管攝影技術可準確預測腦部瘻管嚴重度，再以栓塞術與支架置放術治療，提高療效，迄今成功治療51位，成果已發表於美國神經放射科期刊和放射科學期刊等國際知名期刊。

廣告
  • 台北榮總放射線部主治醫師林重榮說明腦部瘻管病症。（記者林惠琴攝）

    台北榮總放射線部主治醫師林重榮說明腦部瘻管病症。（記者林惠琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 動靜脈瘻管 耳鳴 腦部 頭痛
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：醫病》長期頭痛、耳鳴 原來是罹腦部動靜脈瘻管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.