克服半年無法躺平睡 他熬成準大學新鮮人

2017-02-06 21:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕因頭部曾遭重擊出現梅尼爾氏症的忠明高中學生廖偉鈞，飽受暈眩所苦，曾有半年連躺下均會天旋地轉，只能坐著睡，歷經休學、求學斷斷續續的煎熬，他努力經營高中精彩生活，運動會甚至啦啦隊舞比賽均不缺席，經特殊入學管道，將成中興大學物理系新鮮人。

廖偉鈞國中時曾被人從後方擊打頭部，當時因腦震盪住院5天，但出院後他卻開始出現不明眩暈，只要一個細微的動作，就可能頭暈不已，甚至前半年連躺下均會天旋地轉，只能坐著睡。

輾轉求診多時後才確診是患了中樞神經失調的「梅尼爾氏症」，除有旋轉性眩暈症狀，有時還會伴隨耳鳴。

廖偉鈞因為眩暈症狀嚴重，國中時被迫休學1年半調養後才復學，升上高中後仍未能擺脫眩暈症，眩暈不定期發作，嚴重時根本下不了床，必須請假在家休養，導師蘇素冠說，廖偉鈞的高中生活約有超過3分之1請假，但難能可貴的是，即使求學斷斷續續，卻努力經營高中精彩生活。

像學校運動會他雖無法下場比賽，卻不曾缺席，總自告奮勇擔任攝影，甚至高二時也在同學配合他的狀態修改動作難度，讓他一圓跟同學一起在運動場上比賽的夢想，享受啦啦舞比賽的樂趣。

此外，他也挑戰中區資訊科學競賽及由成功大學舉辦的食安微電影片競賽獲獎等，努力把高中生活過得精彩。

成績中等的廖偉鈞理科表現佳，但畢竟不利挑戰一般升學管道，他在師長鼓勵下挑戰大學特殊選才管道，蘇素冠說，好強的廖偉鈞申請自傳書中未曾提及自己的特殊狀況及求學困難，希望憑實力錄取，但她一路走來看著他克服生理極限的毅力，在推薦函中代提及求學故事，獲中興大學物理系青睞錄取。

廖偉鈞說，曾埋怨造成他受傷的過去，但他很快調整心態，「沒必要拿別人的錯誤來折磨自己」，努力活出自我比較重要，未來他會努力發展興趣，學出專業。