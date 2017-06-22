夏遊墾丁搭快線不必排隊買票 App預約超方便

2017-06-22 18:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕暑假將至，不少民眾準備到墾丁地區戲水旅遊，屏東客運申請經濟部工業局「4G智慧寬頻應用城市計畫」，打造「瘋趣台灣-墾丁好行整合商務平台與APP」，遊客在路程中就能提早訂票劃位，讓旅程更加順暢。

這項App服務主要透過更多4G科技運用與跨領域整合，以App上網預約便利快速的墾丁快線後，利用客運業首創的QR Code行動票券進行搭車服務，不須現場排隊買票，App除了提供民眾網路預約15天內的墾丁快線班次外，乘車途中也可透過車上4G WiFi無線上網，瀏覽商務平台所提供的恆春半島景點資訊、達人推薦的深度之旅，更與南部在地觀光業者合作，可在商城的伴手禮市集中，購買墾丁的農特產伴手禮，讓乘客以智慧化新體驗的旅遊方式暢遊屏東。

屏縣城鄉發展處處長張桂鳳表示，墾丁每年有超過800萬人次造訪，期許透過更多4G科技運用與跨領域整合，開創更多應用服務，提升民眾生活品質與便利，同時透過「瘋趣台灣」整合平台，提高墾丁、恆春半島國際能見度，讓屏東的美好與人情味，吸引更多國外觀光客駐足，提升屏東整體產值。

「利用人手一機的趨勢，來完成旅行的大小事。」屏東客運董事長郭子義指出，墾丁快線網路預約服務，讓民眾不需現場大排長龍買票等車，可以更有彈性的安排旅行的時間，只要帶著手機就可以輕鬆驗票搭車，搭配動態資訊與空位辨識，期能引領客運業更多智慧應用、共同打造智慧恆春半島旅遊體驗。