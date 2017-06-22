疑營養午餐被加料 竹縣某國中8學生食物中毒

2017-06-22 14:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣某所國中19日傳出疑似有二年級學生在該班的營養午餐添加「某種東西」，造成8名學生因噁心想吐、手麻腳麻等症狀集體就醫，其中一名學生住院3天才出院，有傳言是松香水或是明星花露水，醫院診斷是「化學類食物中毒」；縣府教育處表示，究竟添加何種東西和發生原因，全案由少年隊協助校方調查中。

教育處表示，據學校專案報告，19日午餐時，該校某班學生聞到異味，有點像是殺蟲劑或去漬油的奇怪味道，隨後有8名學生身體不舒服，送醫檢查後，目前都已平安出院。學校當天即做校安通報，並採檢體送驗，目前報告尚未出爐；但初步調查，疑似有學生在其中一道菜中添加「某種東西」，但是哪名學生及其動機，全案仍在調查。

醫院表示，19日下午3點多，5男3女共8名學生被送到急診室，症狀為噁心想吐，部分學生手麻腳麻，其中1名學生症狀較為嚴重，診斷疑似是「化學類食物中毒」。

縣議員甄克堅表示，不管是學生之間有嫌隙、惡作劇還是其他原因，學生吃營養午餐出現症狀後，校方竟未在第一時間將學生送醫，也沒有報警處理，以便扣留證據供調查，讓家長一度以為是單純食物中毒，處置欠妥。

甄克堅說，據他了解，學生可能誤食某種溶劑，恐對腦、腎造成傷害，非同小可；他要求教育處應該以此為戒，訂定一套SOP做法，並通報各校務必遵循，否則萬一有人放入強酸、強等溶劑時，後果將不堪設想。

據了解，該校有學生曾到商店購買某種溶劑，有家長和傳言是松香水或是明星花露水；但迄今無學生承認。警察局少年隊昨天已到學校了解，校方今天也和多名家長協調。