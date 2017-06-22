竹北停八BOT遠東百貨動土 109年開幕

新竹縣第一座百貨商場-竹北停八停車場BOT案，今早10點動土開工，預計109年開幕，將成為遠東集團插旗新竹的第4座百貨公司。（記者廖雪茹攝）

2017-06-22 12:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣第一座百貨商場-竹北停八停車場BOT案，今早10點動土開工，預計109年開幕，將成為遠東集團在新竹地區的第4座百貨公司，約可提供500家廠商進駐、1700個就業機會；縣府預估，營運50年總計可為政府創造約58億元稅收。

遠東百貨總經理徐雪芳表示，將興建一棟地上10層、地下4層建築，採複合式商場經營，含公有停車場、百貨、超市、餐飲與休閒等多功能休閒空間，造型融入客家山城圓樓意象，９樓還設計空中花園；另在一樓規劃150坪公益空間，獨立進出供里民使用。

停八百貨商場今天上午10點舉行開工典禮，遠東巨城購物中心董事長李靜芳、縣長邱鏡淳、竹北市長何淦銘、及多名地方民意代表等出席參加。徐雪芳致詞時，特別感謝縣府團隊和地方人士的協助；109年初營運，預計可提供500家廠商進駐，1700個就業機會，期望能夠促進地方經營繁榮。

李靜芳強調，商場涵蓋食衣住行育樂，未來也將推動社區公益活動，並帶來音樂、藝術等藝文饗宴。

邱鏡淳表示，遠百可說是被他騙來的，期望藉由停八BOT案的推動，引進民間資金、活絡當地商機、減輕縣府財政負擔並創造財稅收入，締造政府、企業與民眾三贏的局面。

邱鏡淳說，全新竹縣12層以上的大樓有1158棟，竹北有近1000棟，只有90棟是在新豐等地，住戶大多是科技新貴，因此營造好的生活機能尤其重要，縣府也正努力改善交通；遠百也向他允諾，未來就業以在地人優先，更提供市價1億5000萬元的公益空間回饋當地。

何淦銘說，他全力支持遠百進駐竹北，並配合工程，但也請遠揚營造施工期間儘量降低交通衝擊和環境污染；他還說，竹北今年人口將突破18萬，十興里更是全台繳稅第二高的里，深具消費潛力。

縣府表示，此案在104年7月8日與遠百竹北新世紀購物中心公司簽約，佔地約2.3公頃，歷經用地點交、基本設計、交通影響及都市設計審議核定，並將基地內200餘棵樹木成功移植。預計規畫1485格汽車位（含公有停車位800格、百貨停車位685格）、980格機車位。