騎獨輪車領畢業證書 金門學童展「獨」家本領

2017-06-21 23:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門最有特色的畢業典禮今天在多年國小登場，11名畢業生騎著獨輪車從校長陳來添手中領取畢業證書，他們不見得「站得穩」、「定得住」，但專注又認真的神情，緊緊扣住底下不捨的家長既欣喜又寬慰的目光。

校長陳來添以一句話「以改變迎接新時代」，勉勵同學不斷改變、學習，才能在時代的潮流中坦然、自在。

多年國小地處金門偏鄉，推廣太陽能節電曾是小班小校典範，全校學生106人，扣除幼稚班生，國小有76人；今年應屆國小生有11人、幼稚生13人。

多年國小人數少，周遭的自然環境就是一座天然教室，這裡的孩子天真、活潑，沒有城區學校的「約制」，還擁有一項他校沒有的「獨」家本領，就是獨輪車運動！

11名畢業生先騎著陪伴他們6年的風火輪繞場一周，隨著音樂，靠著絕佳默契和自信態度，數度贏得滿滿掌聲。校長陳來添接著走下講台，將畢業證書一一頒給他們。

一位家長說，看著孩子們搖搖晃晃騎到校長前，忽前忽後敬完禮又想把獨輪車定住，那種可愛又認真的表情，不禁想起把學步中的孩子，從小拉拔到長大的回憶，心裡真的很感動。

過程中也有同學落車，陳來添還是笑笑安慰，「沒關係、慢慢來」，同學笑了，家長也笑了，現場溫馨得就像個大家庭。

縣府參議許寬則代表縣長將縣長獎頒給國小吳芸婷、幼稚班許爾深。

陳來添說，為了讓孩子們更熟悉自己的家鄉，預定近日老師帶領同學，騎乘獨輪車繞行全島1周。