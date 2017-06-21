日月潭頭社盆地列濕地？ 地方強烈反對

2017-06-21 19:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭頭社盆地，近日傳出內政部營建署26日要到當地辦理「頭社盆地暫定重要濕地」說明會，惟盆地內多是私有地，居民擔心一旦成為濕地，對地價、土地利用都會受到影響，對此大多強烈反對，並稱說明會上將明確表達立場，捍衛土地權益。

日月潭頭社盆地因富含兼具保水，以及支撐土地的珍貴泥炭土，在民國100年經學校機關推薦為濕地，當時中央僅是暫定濕地，必須透過長期評定調查才能確定，惟盆地劃為暫定濕地面積達127公頃，等於把整個頭社都納入，且其中只有1％是公有地，其餘都是私有地，因此居民對於濕地議題大多反彈。

頭社村長黃順昱說，當地已是著名絲瓜專業區，當初政府欲劃為「暫定濕地」時，為何不來函告知說要開說明會，直到現在濕地評定作業結束才來開，根本不尊重當地人，且之前只聽說有人來提劃定濕地，但因頭社土地幾乎都是私有農地，居民不願土地權益受損，大多表達反對立場，屆時說明會村民也將明確表達意見，守護土地到底。

南投縣政府建設處表示，依照程序，頭社盆地的溼地分析報告書已在本月起公開展覽，而當初列為「暫定濕地」，代表還需評定調查，地方所指有人來提列為濕地，就是在做意見調查，但就最終的評定結論來看，頭社盆地目前大多是農耕地，且泥炭土逐漸消失，已不具原有自然景觀，加上地主不願劃入濕地，因此最終的建議是不列入地方級重要濕地，民眾應不用太過擔心。