正隆紙廠2年被罰近4700萬 現又飄出紙臭味

正隆紙廠排白煙廢氣，飄出紙臭異味。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-06-21 19:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕正隆紙廠從2年多來迄今因異味超標或稽查不合格違規逾百件，罰鍰近4700萬，創下台中市單一汙染源被裁罰最高紀錄，雖然都已繳納，最近一週又飄出異味令人作嘔，多次檢舉還是不改善，地方抗議不斷，今天環保局、環團和當地居民前往協調，確認是烘乾紙張的異味隨水蒸氣排出。

環保局指出，異味來源查出是烘乾紙張的異味隨白煙水蒸氣排出，最近吹南風，后里居民都能聞到類似濕紙箱吹乾的潮濕臭味，令人不適。

環保局要求正隆針對異味水氣，檢測作業紙機相關排放管道，並加強集氣設備或密閉工程，減少異味排出，但正隆明知原因，昨日會中卻未具體提出改善措施和期程，也未列入之前承諾的六億元改善計畫中。

稽查大隊長王宗，局方已於19日採樣分析，報告下週出爐，一旦異味超標，將依空氣污染防制法開罰10萬至100萬，如果限期改善未過，也會按日連續開罰，同時也會持續採氣監督。

正隆在104年5月因污水處理槽底的污泥未清，飄出濃濃臭水溝腐爛味，被多次檢舉開罰仍不改善，環保局以24小時輪值稽查，並以異味超標祭出按日連續開罰，當年累計79件、累計重罰3667.8萬，限期改善和繳納，讓正隆正視問題，定期清汙。

環保局也對正隆深度稽查，在去年及今年針對操作內容不符規定或廢氣設備、污水管溝不合格等項目各開罰18和4件，罰鍰101萬，皆已繳納。