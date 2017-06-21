《船舶法》將修訂 危險品不得攜帶或托運引討論

因應郵輪觀光熱潮，為了維護乘客與運輸安全，加上航空器與鐵路等大眾運輸系統都訂有禁止攜帶危險品等規定，此次《船舶法》特別新增條文，規定危險品不得攜帶與託運進入船舶。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-06-21 19:25

〔記者楊媛婷／台北報導〕《船舶法》經6度修法，今年將再修正43條法律，條文中也明定危險品不得攜帶或託運進入船舶之規定，並參照《民航法》對於危險品的定義，也就是未來民眾搭乘郵輪時，可能無法攜帶超過500毫升的裝於高壓噴罐的梳化用品，但由於《民航法》是針對在空中飛行的航空器做危險物品規定，與在海面航行的船舶大為不同，交通部表示目前還在廣徵意見中，法條還會細部修正。

因應郵輪觀光熱潮，為了維護乘客與運輸安全，加上航空器與鐵路等大眾運輸系統都訂有禁止攜帶危險品等規定，此次《船舶法》特別新增條文，規定危險品不得攜帶與託運進入船舶，依《民航法》規定，危險品包含爆炸物品、氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物質等外，也包含毒性物質、傳染性物質、放射性物質、腐蝕性物質等，另外如高壓噴罐依《民航法》規定，屬梳化用品者如香水、防曬噴霧、古龍水等若超過500毫升就在禁止之列。

過去民眾搭乘船舶時，法規中並未對民眾攜帶或托運危險品有詳盡規定，透過這次修法，將提供直接法源依據，未來攜帶危險物品者將開處罰鍰2萬至10萬元不等。

但《船舶法》所規定的危險物品直接比照《民航法》則引起討論，海洋大學航運管理系教授張志清表示，船舶構造與航運區域不同於航空器，甚至兩個運輸工具在不同的壓力下運行，甚至郵輪旅客的大型行李都直接送抵旅客住房，不似航空器除手提行李隨身外，其餘行李都必須依照規定離身託運，建議《船舶法》若要新增危險物品規定，不妨參酌國際客輪規定。

郵輪客船經營業者表示，國際航線郵輪乘客行李同樣會過航警局X光機進行安全檢查，若參照《民航法》規定，對旅客而言僅是改變打包方式，認為影響不大，業者也贊同罰則直接入法，認為能起實際的嚇阻作用。

交通部表示，航港局當初擬定法條時，僅是參照民航法立法精神，是基於善意提醒的立場出發，會再進一步蒐集意見，並與航商與海巡單位討論要如何擬訂船舶法中關於「危險物品」的定義。