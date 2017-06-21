環狀線中和段施工圍籬 確定7/10完成縮減

中正路到中山路段的景平路環狀線工程，圓通路至南華路口段，來往車道各僅存一線道。（記者翁聿煌攝）

2017-06-21 18:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕捷運環狀線中和段施工6年多，道路交通深受施工區域圍籬影響，交通局原本預定6月初可退縮各線道路圍籬，卻因故展延，議員游輝宂今天邀集新北市捷運局與台北市捷運工程局東區工程處人員到處會勘，經副秘書長林祐賢協調，施工單位確定能在7月10日完成圍籬縮減，還給汽機車通行道路空間。

游輝宂說，景平路為中和區的交通幹道，但10餘年來，先後為興建台64線高架橋、捷運環狀線，長期處於施工狀態，地面車道被施工圍籬佔據，嚴重影響交通流量，上下午尖峰時間民眾塞車更是苦不堪言，目前在中正路到中山路段的景平路環狀線工程，仍存有圓通路至南華路口段，來往車道各僅存一線道，原本捷運工程諾於今年6月1日恢復各雙線通行卻跳票，民眾擔心要延到何時。

捷運工程局總工程司凌建勳說，該路段施工後發現，地底埋設有直徑2.5公尺的污水幹管、兩條各60、80公分自來水幹管、台電及中華電信的數十條電纜線，遷移費時，造成施工時程延宕，已協調台北市捷運工程局東工處加速圍籬拆除作業，相關單位將於26日再度開會協商，確定於7月10日完成拆除，從目前雙向單線道恢復雙向雙線道通車。

游輝宂說，景平路到南山路口段，由於施工單位的升降機具仍須在此搬運大型器材至高架作業，因此圍籬退縮撤除的時程必須至今年底方能完成。

至於後續仍有部分路段因施作人行道與景安站前方至安平路沿線圍籬，屬於機房設施，景平路151巷口至安樂路段則是中華電信光纖線纜，遷移作業複雜，將設法提前至明年農曆年前拆除圍籬，還路於民。