6月繡球花開 太麻里金針山好浪漫

6月繡球花開，金針山的紫夢幻令人驚豔。（記者陳賢義攝）

2017-06-21 17:57

［記者陳賢義／台東報導］6月繡球花開，藍紫花團將太麻里鄉金針山裝扮的好浪漫，尤其在午後飄出雲霧，更讓步道增添夢幻，美不勝收；在地青山農場業者蔡政銘說，農場的繡球花目前正值盛開，末段沒有大樹遮陰、日照出足的步道，預計花期會持續到月底，而烏心石樹林下的繡球花，約在下旬會進入盛開，花期會持續到7月中旬，賞花客可得把握好時機。

隨著爸爸沿著農場步道賞花景的品宥、至瑄，一早就拿著相機感受有別於其他花季的藍紫色浪漫，展現摸索多年攝影技巧，雖然沒有大師在旁指導，兄弟倆一路上仍拍個不停，快樂的不得了。

蔡政銘說，4、500株的繡球花是農場花了好些年，持續不斷悉心照顧下的美麗驚艷，步道入口階梯旁的繡球因生長在樹陰下，較少日照開得慢一些，但花期也較持久，走完階梯後穿進一大片烏心石樹林，成團紫藍的繡球花掛滿步道兩旁，與綠油油的山林原野相襯映，豔麗景色令人眼花撩亂。

蔡政銘說，每年白色的台灣百合花季後，橙色的金針花季前，正是浪漫藍紫的繡球花開，人在滿滿的花廊中穿梭，左閃右躲的慢慢前進，然後漸漸消失在濃密的花廊中，紫得真美，而蜿蜒在山野間的成排紫夢幻，也消彌了不少山居生活不便的苦惱，遊客欲賞花可開始計畫好假期，繞過依著山、望著海的彎彎山徑，上山來感受一下金針山藍紫色的浪漫季節。