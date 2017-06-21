尤達大師、黑武士升空飛天 星戰迷全場歡呼！

尤達大師、黑武士今天清晨再度飛上天，星戰迷全場歡呼。（記者李容萍攝）

2017-06-21 17:49

〔記者李容萍／桃園報導〕第2屆石門水庫熱氣球嘉年華活動開跑，桃園市政府觀光旅遊局今年首度從國外引進的「尤達大師」與「黑武士」造型熱氣球，只展到25日，喜愛星際大戰的粉絲可得把握難得機會。不過，能否一睹2顆星際大戰造型球的風采，可得碰運氣，像是今天清晨熱氣球順利升空，下午則因則風大及雷達顯示即將降雨，經飛行總指揮建議下午繫留體驗一律取消。

觀光旅遊局局長楊勝評表示，熱氣球能否升空得看老天臉色，不能下雨、氣流也要穩定，今年活動展出2顆星際大戰造型球，其中「尤達大師」高19公尺、寬28公尺；「黑武士」高26公尺、寬21公尺，當造型熱氣球在石門水庫南苑廣場升空現身時，震撼的效果讓在場的星戰迷忍不住大聲歡呼。

楊勝評說，雖然熱氣球嘉年華活動27日落幕，不過首度引進的星際大戰造型熱氣球，配合檔期只能展出至25日，活動期間也僅在清晨5時30分至7時30分、下午4時30分至6時30分2時段「立球」，想一睹「尤達大師」與「黑武士」風采，民眾可得把握所剩不多的時間。

觀旅局於23日、24日下午5時舉辦「星際coser大集合」活動，歡迎所有coser扮成星際大戰角色前往，除了參加的coser可以獲得禮物，民眾拍下星戰主題相片上傳到「愛ㄑ桃」粉絲團，還有機會抽熱氣球自由飛雙人票券。

尤達大師、黑武士今天清晨再度飛上天，星戰迷全場歡呼。（記者李容萍攝）

尤達大師、黑武士今天清晨再度飛上天，星戰迷全場歡呼。（記者李容萍攝）

因風大，熱氣球暫停立球，讓等候民眾難掩失望。（記者李容萍攝）