台大校長楊泮池卸任 頻喊謝謝感念話別

台大校長楊泮池（前排中）今日卸任，行政團隊與師生等紛紛前來祝福。（記者吳柏軒攝）

2017-06-21 17:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長楊泮池今天正式卸任，校方舉辦卸任茶會，一級主管、各學院院長、歷屆學生代表與校外貴賓等皆到場祝福，眾人展現感念不捨，肯定楊泮池任職4年的作為，而楊泮池則回應：「謝謝，謝謝，還是謝謝！」

楊泮池2013年上任台大校長，去年遭遇台大教授郭明良論文案，遭受外界強烈抨擊，歷經學術倫理調查後，雖楊泮池未涉及學術倫理違規，但仍被教育部點出未盡行政督導之責，原本已經要再度續任4年校長的楊泮池最後決定，今年提前卸任，止住外界對台大的指陳。

卸任茶會上，台大一級主管等紛紛上台致詞，副校長郭大維以影片撥放籲楊泮池「上醫醫國」；副校長李書行則點出其優點，如跟學生平等對話、優秀卻不驕傲、對人熱情無距離等評價；學務長陳聰富則說，楊最常說的就是「什麼都可以等，但時間不能等」，在加上經常募款來關懷校內弱勢，擴大希望計畫、友善餐點等，利他、貢獻精神也影響師生。

楊泮池則上台感念大家，頻說：「謝謝，謝謝，還是謝謝！」並感謝4年來行政同仁的支持，認為是眾人都有共同目標，才能執行成功，如教學改革、研究、國際化、學生事務處理等，心中念著的，不是世界大學排名優劣，更重要是形塑台大文化，要讓學生出去，昂首說著：「我是台大畢業」。

台大楊泮池卸任後，校方將舉辦新任校長的遴選程序，預計明年2月新學期開始前，選出下屆新任校長，而目前校長職務，則由現任的副校長張慶端代理。