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殺蟲劑1罐接1罐噴... 南投蟻災民眾快抓狂

2017-06-20  20:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕又見蟲蟲危機！去年在南投縣山區鄉鎮肆虐的疣胸琉璃蟻，近來適逢繁殖期，以及連日梅雨造成戶外潮濕，螞蟻紛紛跑進民宅內，不僅國姓、中寮、集集、水里成為重災區，連竹山、鹿谷等地也淪陷，尤其過去集集蟻害多位在山區，但今年卻流竄到市區，居民面對螞蟻雄兵只能殺蟲劑1罐接1罐噴，但終究治標不治本，簡直快要抓狂。

住在集集市區的居民表示，家裡的窗戶都被螞蟻入侵，屋子外牆都可見螞蟻行軍，每隔2、3天，整棟樓的窗台、廚房、天花板，都得用殺蟲劑噴過一輪，1次1罐剛好噴光光，但過沒幾天螞蟻又跑進屋內，根本無法根治，政府應正視防治議題，別再放任蟻災蔓延。

集集鎮公所說，去年曾臨時購置餌劑防治，初期已有看見成效，但因螞蟻分布範圍廣大，仍盼縣府能編列預算做整體防治，今年會再找財源噴藥與購買餌劑，但在此之前，民眾可用20％糖水，加入1％至3％低劑量、低毒性的硼砂，吸引在外活動的螞蟻取食，待其回巢帶給同伴餵食，可望逐漸減少巢穴族群數。

縣府農業處則說，因財源困窘，今年並未編列防治螞蟻預算，但因近來連竹山、鹿谷也出現螞蟻災情，之後將請彰師大螞蟻專家林宗岐會勘螞蟻分布，並另外找經費購置餌劑防治，惟蟻害分布甚廣，也要地方公所協助支應，而民眾也能利用硼砂配方調製餌劑，以防螞蟻入侵。

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  • 集集市區遭螞蟻入侵，民宅外牆爬滿螞蟻，居民只能用殺蟲劑防範，但效果有限，民眾相當無奈。（記者劉濱銓攝）

    集集市區遭螞蟻入侵，民宅外牆爬滿螞蟻，居民只能用殺蟲劑防範，但效果有限，民眾相當無奈。（記者劉濱銓攝）

  • 集集市區遭螞蟻入侵，民宅外牆爬滿螞蟻，準備爬上窗台進入室內築巢。（記者劉濱銓攝）

    集集市區遭螞蟻入侵，民宅外牆爬滿螞蟻，準備爬上窗台進入室內築巢。（記者劉濱銓攝）

  • 集集市區遭螞蟻入侵，民宅外牆爬滿螞蟻，準備循著窗台爬進室內築巢。（記者劉濱銓攝）

    集集市區遭螞蟻入侵，民宅外牆爬滿螞蟻，準備循著窗台爬進室內築巢。（記者劉濱銓攝）

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