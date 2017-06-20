水湳經貿園區停車場已完工 議員籲市府儘速開放

2017-06-20 17:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕水湳經貿園區地下停車場已完工，市議員陳淑華表示，日前市府召開記者會，宣布停車場5月初就會完工，但至今已6月，停車場也已完工，但仍未開放民眾停放，要求儘速開放民眾停放。

同時，停車場的入口前的經貿路至今仍封閉者，未開放通車，她建議，市府在開放停車場供民眾停放，經貿路也必須通車，否則民眾無路可到停車場。

建設局表示，經貿路將於7月初會通車，而水湳地下停車場雖已完工，但還要進行驗收，約需要4-6個月的時間，因此停車場約可在年底可開放停放。

水湳經貿園區地下停車場可提供812席汽車停車位及522席機車停車位，市府更指出，整個停車場的設計強調低碳，在自然透光的梯廳及綠色植生牆上，讓停車場像百貨公司一樣明亮，而不會陰森森的；一旦完工，可大量紓解假日民眾到逢甲夜市一位難求的痛苦，也免於停在私有停車場被漫天喊價的困境。

市議員陳淑華表示，市長林佳龍4月份到水湳經貿園區地下停車場視察，當時宣布5月2日就會完工，但是至今已6月中，卻未見到市府有開放民眾停放的跡象。

此外，陳淑華表示，停車場的入口前的經貿路也未開放通車，她建議，水湳經貿園區靠近逢甲夜市，逢假日就塞爆，市府可將已完工且安全無虞的道路先開放通車，讓駕駛不一定要走河南路，如經貿路就可開放。

陳淑華更表示，市府一旦開放民眾使用水湳停車場，建議應設置接駁車，否則從經貿路要走到逢甲夜市，還有一段距離，日前交通局雖表示，未來會用電動無人自動車來接駁，但距離推動實施，可能還要一段時間，建議市府先用一般小公車來接駁。