彰化綠能推得好不好？ 李遠哲不給分卻妙答…

總統府資政李遠哲與彰化縣長魏明谷相鄰而坐。（記者張聰秋攝）

2017-06-20 16:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕近2年多來，彰化縣推動綠能政策，總統府資政、前中央研究院院長李遠哲，今在彰化演藝廳專題演講中指出，接下來幾十年，電業改革是很大很大的革命，扭轉過去集中式生產電力再分散分配各地的模式，將由目前從上而下轉型從下而上，分散式生產電力再往上集中，彰化縣在轉型的過程中，走得通，也是很有機會，「我對彰化縣有很大的期待！」

會場座無虛席，不少人慕名而來聆聽，媒體問及李遠哲，中國針對大城市試辦碳權交易市場，彰化縣擬發展台電子公司交易碳權，彰化縣已走在中央推動能源政策之前，對此成果可打幾分？李遠哲答得妙，縣府很努力，可以好還要更好。

李遠哲說，他看過縣府去年的綠能報告，看了很感動，他們（指縣府）有在努力，打分數是不好的習慣，他不喜歡給人家打分數，不過，他覺得縣府做得很好，他可跟縣府交換意見、相互討論。

李遠哲進一步指出，接下來幾十年，全球電業會有很大很大的革命，人類在地球已經超載了，能源的來源，以前屬分散式發展，大公司集中生產電分配到各地使用，但在轉型為再生能源的時候，慢慢依賴光和風力，所以如何把現在從上而下（大公司產電再分散到各地）轉型為從下而上（各地產電再集中大公司），將會是台灣電業很不一樣的地方。

彰化縣在太陽能發電和風力發展著墨深，李遠哲說，彰化縣是有機會在能源轉化過程中，開始思索怎麼樣脫離從上而下的供電模式，轉而為從下而上，而彰化縣能不能在光電轉型領域做領頭羊，要看國家推動成效，國家節能減碳做得好壞，攸關地方政府成敗關鍵。

李遠哲強調，在世界能源領域中，碳權交易只是其中一個小部分，電業的舊思維需修正，近年盛行的風力和太陽能發電已逐漸看到轉型的契機。

縣長魏明谷說，縣府盼由這場專題演講活動，借重李遠哲博士在化學及科學領域的專長，協助縣府把「環保綠能、節能減碳、永續發展」口號轉化為實際的行動，進而實現風光大縣，新能源政策，對人類未來發展有很大的考驗，企業產業要了解此一趨勢，跟著時代變化的腳步走。