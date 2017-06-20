| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

中輟生明燈 退休校長林志全闢生態農場續綻教育之光

2017-06-20  15:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市中華國中校長林志全，今年8月即將退休，年僅51歲的他，決定離開教育界，改經營位於頭城鎮的休閒農場，他說，教育是他一生志業，過程中引導許多中輟學生回到校園，是他最驕傲的事，退休後經營的休閒農場，可以讓大小朋友了解生態、親近大自然，繼續綻放教育之光。

林志全從教29年，在頭城國中擔任理化老師8年，又到中華國中擔任陸續訓導、輔導及總務主任共7年，再遴選至頭城國中當校長8年，最後才回到中華國中擔任校長，今年邁入第6年。

他在中華國中擔任主任時，建立舞蹈隊，鼓勵中輟學童參加，孩子逐漸對舞蹈產生興趣，也有了回到學校的動力，林志全說，教育生涯令他最驕傲與感動的，就是引導許多中輟的孩子回到正軌，教育要因材施教，不該讓孩子因成績不好而輟學，不是每個人都需要以成績去評定價值。

由於年紀已滿50歲，年資也超過25年，林志全決定今年退休，回去利用頭城鎮老家的農地建立休閒農場，提供空間讓民眾露營，並設置生態池，他說，農場是教育的延續，讓親子可以親自體驗大自然，了解生態，除了生態池，農場內還可以看到螢火蟲，是優質的生態教育基地。

「教育是志業，經營農場是生活！」林志全說，本身是務農子弟，從小受老師的教導，讓他沒有變壞，體會到教育對於一個人的重要性，因此也決定投身教職，幫助更多的孩子，現在教育志業的成就告一段落，想回歸到小時候生活於大自然的生活，希望農場除延續教育，也能讓更多人有機會體驗到自然之美。

廣告
  • 中華國中校長林志全退休後將到頭城經營農場，推展生態教育。（記者林敬倫攝）

    中華國中校長林志全退休後將到頭城經營農場，推展生態教育。（記者林敬倫攝）

  • 林志全退休後經營的生態農場可以看到螢火蟲，成為旅遊亮點之一。（林志全提供）

    林志全退休後經營的生態農場可以看到螢火蟲，成為旅遊亮點之一。（林志全提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 校長 生態農場 退休
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭香豬肉
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
在家如何烤地瓜？
滷焢肉有什麼秘訣？
轉寄

標題：中輟生明燈 退休校長林志全闢生態農場續綻教育之光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月20日‧星期二‧丁酉年五月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.