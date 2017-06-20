中輟生明燈 退休校長林志全闢生態農場續綻教育之光

2017-06-20 15:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市中華國中校長林志全，今年8月即將退休，年僅51歲的他，決定離開教育界，改經營位於頭城鎮的休閒農場，他說，教育是他一生志業，過程中引導許多中輟學生回到校園，是他最驕傲的事，退休後經營的休閒農場，可以讓大小朋友了解生態、親近大自然，繼續綻放教育之光。

林志全從教29年，在頭城國中擔任理化老師8年，又到中華國中擔任陸續訓導、輔導及總務主任共7年，再遴選至頭城國中當校長8年，最後才回到中華國中擔任校長，今年邁入第6年。

他在中華國中擔任主任時，建立舞蹈隊，鼓勵中輟學童參加，孩子逐漸對舞蹈產生興趣，也有了回到學校的動力，林志全說，教育生涯令他最驕傲與感動的，就是引導許多中輟的孩子回到正軌，教育要因材施教，不該讓孩子因成績不好而輟學，不是每個人都需要以成績去評定價值。

由於年紀已滿50歲，年資也超過25年，林志全決定今年退休，回去利用頭城鎮老家的農地建立休閒農場，提供空間讓民眾露營，並設置生態池，他說，農場是教育的延續，讓親子可以親自體驗大自然，了解生態，除了生態池，農場內還可以看到螢火蟲，是優質的生態教育基地。

「教育是志業，經營農場是生活！」林志全說，本身是務農子弟，從小受老師的教導，讓他沒有變壞，體會到教育對於一個人的重要性，因此也決定投身教職，幫助更多的孩子，現在教育志業的成就告一段落，想回歸到小時候生活於大自然的生活，希望農場除延續教育，也能讓更多人有機會體驗到自然之美。