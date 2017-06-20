工友僅一位 監院秘書室想申請責任制

2017-06-20 12:13

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部日前召開勞動基準諮詢會，其中，監察院秘書室申請「工友」申請指定納入勞動基準法第84條之一工作者，雖然編制只有1人，但涉及機敏業務，無法隨時找人替代，希望排除適用工時、休假等規定；不過，諮詢委員認為，這名工友休假時，業務仍然可由其他秘書代理，恐怕沒有迫切需求，態度傾向保留。

勞基法第84條之一通常被稱為「責任制」，希望提供工作性質特殊者與雇主間，有合理協商工作時間之彈性，經勞動部公告指定某些行業的某類工作者，勞雇雙方可另行約定工作時間、例假、休假、女性夜間工作，報請當地主管機關核備，就可不受勞基法「一例一休」等規範限制。

同樣也申請適用的，還有陶瓷業的窯爐生產線作業人員。業者反映，因為陶瓷工廠的高溫窯爐持續生產狀況下，可能全年都不能熄火，操作窯爐必須要有一定的專業能力與經驗，且基本上都是在高溫環境下作業，招募人力不易，在勞基法實施一例一休後，這些技術人員排班出現困難，因此希望獲指定適用。

勞動部專門委員王金蓉轉述，諮詢委員討論後，認為很多製造業都面臨相同的狀況，如必須要日夜輪班、高溫作業、專業能力，以及人力招募不易、產業無法吸引大量人力投入，業者所描述的情況不算非常特殊，因此對是否應該納入持保留態度。

至於監察院秘書長室工友是考量屬於機敏業務，沒辦法隨時找人替代，且其他政府機關也曾申請工友納入適用責任制；諮詢委員討論時認為，編制只有獨一無二的1人，且秘書長室的工作確實需要有人專責處理，但是目前實際運作上，這名工友請假時還是可透過秘書等人員代裡，可見適用勞基法84之一的必要性就沒那麼高，因此態度也傾向保留。

此外，米穀公會主張碾米廠在農忙時，遇到天候變化要配合農民搶收，機器24小時運作、不能停機休息；但諮詢委員意見分歧，有人認為前段收購、烘乾作業確實須隨時配合農民需求，但也有人認為，可透過排班解決人力調度問題，或透過機器操作，意見分歧。

王金蓉解釋，諮詢會討論後，勞動部會再審酌勞雇雙方意見，也可能針對諮詢委員建議再補充資料研議，諮詢會不見得會有決議，即使有決議也是建議性質，如果勞動部認為應指定適用，將依照法制程序，先預告徵求各界意見，最後敲定適用會再行公告。

一例一休去年底上路後，勞動部已經公告依教育法規辦理考試的闈內人員納入適用，目前正預告，考選部舉辦的國家考試入闈工作人員將納入責任制。