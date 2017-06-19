遠雄等柯P下台才送審大巨蛋？ 林洲民：我覺得還有好幾年

2017-06-19 20:27

〔記者鍾泓良／台北報導〕遠雄大巨蛋8日取得內政部營建署所核發的性能審查評定書認可，走完防災性能審查程序。然而北市府指出，遠雄還須通過都市設計審議、環境影響評估跟建造執照變更，才能復工。台北市議會工務委員會今天有議員再提到遠雄是否要送審都審會，都發局長林洲民表示，依法就是要審才能復工，而議員回說遠雄會不會等市長柯文哲任期到才送審，林洲民笑回，「我覺得還有好幾年耶！」

遠雄發言人楊舜欽表示，大巨蛋環評沒有變更，而大巨蛋內部防火避難審查都已在台建中心完成審查，建築外部分根本沒有變動，因此不認為需要再送都審大會審一遍。

而大巨蛋建照預計遠雄在2020年11月建照失效，楊舜欽表示目前仍在打停工行政訴訟，因此復工時間未定；若假設到時拖到建照失效時，遠雄也會提出行政訴訟，釐清建照失效是誰的責任。

議員高嘉瑜指，遠雄因為擔心進入都審等於進入市府所私設的公審大會，因此不願提案。林洲民說，之前市府都發局跟環保局開會強調，大巨蛋是通案不是個案，強調中華民國開國以來，每個案件都要經過都審。至於說遠雄是不是認為自己是中華民國開國以來唯一被欺負的公司，他強調都審會都是開放錄音錄影，靜待遠雄送件。

議員梁文傑則提醒，副市長林欽榮在擔任營建署長時曾函釋過，如果都審通過，若建商申請設計變更，那都審會不能就沒有申請變更的部分再審一遍，然而過去卻發生過都審會全部重審，砍對方容積的案例。他認為，都發局應將此原則寫入審查規則，讓建商敢提變更設計案，不然若自己是趙藤雄，「我真的不敢送進來。」