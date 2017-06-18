| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 有線電視數位化 節目服務更多元
 首頁 > 生活

貼公告禁網友面交挨轟 台北地下街發聲明致歉

2017-06-18  21:09

〔記者郭安家／台北報導〕「遊戲王」卡牌「宅經濟」夯，台北車站旁的台北地下街張貼一紙公告，禁止網友於地下街現金面交卡牌，否則以流動攤販相關規定驅離，惹網友砲轟；地下街合作社感受網友不滿，稍早也發出聲明「非常抱歉」，有地下街業者則無奈喊冤，是「卡牌背包客」惹的禍。

業者無奈喊冤 稱是卡牌背包客惹禍

地下街業者指出，該處約有4、5家店集中賣卡包，競爭已非常激烈，還面臨網路面交影響生意，近5年則出現「卡牌背包客」。店家除賣卡，也會提供空間供玩家打牌、交流，「卡牌背包客」也於現場與玩家打牌建立感情、交換Line或臉書，接著私訊「你需要什麼、要不要補卡？」

業者說，「卡牌背包客」拉人出去面交，拉開背包賣價格比店家還低的卡，當地下街保全制止時，背包客就說「我們是朋友不行喔！」願打願挨，的確變成了朋友，但也造成商場營運困擾，「生意真的很難啦！」如今店家不賺錢，損失一半店面做其他事，也無法像日本發展成連鎖店的經濟規模。

網友砲轟台北地下街禁止面交，地下街晚間也透過小編發出聲明，指非常抱歉，公告用詞不妥；並指，地下街屬於百貨商場，禁止推銷、兜售，影響客人輕鬆逛街權利，但地下街也體會到造成大家觀感不好。地下街還指，「沒來過台北地下街或覺得是鬼街的，歡迎蒞臨指教。」

廣告
  • 台北地下街透過小編發出聲明，向網友致歉。（圖：網友提供）

    台北地下街透過小編發出聲明，向網友致歉。（圖：網友提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卡牌 台北地下街 喊冤 背包客 致歉 面交
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋菜✧蠔油蒸雞翅
做甜點✧迷你費南雪
認識世界知名香料！
烤盤去油漬靠這招！
轉寄

標題：貼公告禁網友面交挨轟 台北地下街發聲明致歉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月18日‧星期日‧丁酉年五月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.