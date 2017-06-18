貼公告禁網友面交挨轟 台北地下街發聲明致歉

2017-06-18 21:09

〔記者郭安家／台北報導〕「遊戲王」卡牌「宅經濟」夯，台北車站旁的台北地下街張貼一紙公告，禁止網友於地下街現金面交卡牌，否則以流動攤販相關規定驅離，惹網友砲轟；地下街合作社感受網友不滿，稍早也發出聲明「非常抱歉」，有地下街業者則無奈喊冤，是「卡牌背包客」惹的禍。

業者無奈喊冤 稱是卡牌背包客惹禍

地下街業者指出，該處約有4、5家店集中賣卡包，競爭已非常激烈，還面臨網路面交影響生意，近5年則出現「卡牌背包客」。店家除賣卡，也會提供空間供玩家打牌、交流，「卡牌背包客」也於現場與玩家打牌建立感情、交換Line或臉書，接著私訊「你需要什麼、要不要補卡？」

業者說，「卡牌背包客」拉人出去面交，拉開背包賣價格比店家還低的卡，當地下街保全制止時，背包客就說「我們是朋友不行喔！」願打願挨，的確變成了朋友，但也造成商場營運困擾，「生意真的很難啦！」如今店家不賺錢，損失一半店面做其他事，也無法像日本發展成連鎖店的經濟規模。

網友砲轟台北地下街禁止面交，地下街晚間也透過小編發出聲明，指非常抱歉，公告用詞不妥；並指，地下街屬於百貨商場，禁止推銷、兜售，影響客人輕鬆逛街權利，但地下街也體會到造成大家觀感不好。地下街還指，「沒來過台北地下街或覺得是鬼街的，歡迎蒞臨指教。」