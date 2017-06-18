鋒面大雨 重創大湖鄉農路農民哀

鋒面來襲，苗栗縣大湖鄉雨勢不斷，致鄉內農路塌陷或落石不斷，公所已陸續搶通完成。（記者張勳騰翻攝）

2017-06-18 16:47

〔記者張勳騰／苗栗報導〕受滯留鋒面及西南氣流影響，苗栗縣大湖鄉降下間歇性大雨，雨量驚人，嚴重衝擊山區農路，其中肩負農作物運輸的湖東農路坍方約四十公尺，行政院農委會水保局要求封路，新開村近20條農路也發生崩塌，柔腸寸斷，受創最為嚴重，影響目前盛產的李子外運，農民叫苦連天。

大湖鄉公所指出，目前將以搶通道路為優先，後續將向中央申請災害復舊，初估復健經費約3、4千萬。

大湖鄉長胡娘妹指出，14日起鋒面來襲，大湖鄉降下間歇性大雨，據統計累計雨量已達500毫米，主要降在屬山區的村落，致災情頻傳。其中靜湖村通往大寮、東興村的湖東農路面出現近40公尺塌陷、路基淘空，水保局緊急函文大湖鄉公所，要求封路，目前正值李子產期，致外運困難，但有些果農冒險通過，險象環生。

胡娘妹指出，連日來大雨狂炸大湖鄉，也造成新開村環湖道等農路及支線嚴重受創，估計發生坍方及落石大小農路約20條，農作物產銷也受阻。此外，栗林村11鄰農路發生土石流，一度交通中斷，目前已搶通，但上方土石鬆動，隨時會下滑，請民眾小心注意。

苗栗縣大湖鄉湖東農路，出現路基塌陷約40公尺，鄉公所緊急利用沙包及塑膠布防止災情擴大，目前已封路。（記者張勳騰翻攝）