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北台灣雨勢明顯 21縣市豪、大雨特報
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北台灣雨勢明顯 21縣市豪、大雨特報

中央氣象局指出，今天（18日）由於滯留鋒面逐漸往北移動，北台灣易有較明顯雨勢，中南部則持續受西南氣流影響，有大雨或豪雨。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-06-18  06:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（18日）由於滯留鋒面逐漸往北移動，北台灣易有較明顯雨勢，中南部則持續受西南氣流影響，有大雨或豪雨。氣象局於全台（除連江縣）發布豪雨、大雨特報。

氣象局表示，由於滯留鋒面逐漸往北移動，北台灣易有較明顯雨勢，局部地區也有短時強降雨發生的機率，中南部受西南氣流影響，也持續有對流雲系移入，出現大雨或豪雨的機率仍高。氣溫方面，各地早晚天氣稍涼，中部以北及宜花低溫約22、23度，南台灣24、25度，白天高溫北部及宜花約25至27度，中南部及東南部則可達29、30。

氣象局預估，下週一（19日）至下週三（21日）滯留鋒面逐漸往北移動，但仍在台灣上空徘徊，搭配西南氣流帶來的水氣，天氣不穩定，尤其西半部地區易有大雨或豪雨發生，中南部山區易有豪雨或大豪雨以上等級降雨發生。

國際都市氣象：

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美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天全台各地及外島地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
24 ~ 28 26 ~ 31 28 ~ 34 25 ~ 31

氣象局於全台（除連江縣）發布豪、大雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）

今天全台地及外島地區為良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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