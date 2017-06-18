托育家長狂來電、列30點要求 師崩潰：能退貨嗎？

2017-06-18 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕現代父母因忙於工作，常須將小孩託付給托嬰中心照顧，但有托育人員在網路PO文指出，有名家長不僅列出了30點要求，還會奪命連環CALL，讓他崩潰的直喊「可以退貨嗎？」

有網友在《靠北家長》PO文抱怨，指一名來托嬰中心托育10個月大小孩的家長快把他們逼瘋了，因為這名家長會緊盯監視器狂打電話，一下子反映小孩被同學壓到，一下子又反映同學怎麼搶他玩具、他坐著怎麼沒老師在旁邊看著會撞到頭等等，讓這名托育人員直呼「牆壁是軟的、同學們都會動、老師不是只帶你一個人的物品好嗎？」

更誇張的是，這名家長還自製了一張列了30點的「使用指南」，裡面「不厭其煩」的交代了各種照顧上的要求，像是「奶粉匙裝有磁鐵可吸於奶粉罐上，拿湯匙時手就不會碰到奶粉」、「濕紙巾的蓋子可重複利用（先將濕紙巾原本的封膜完全撕開，再對好位子、貼上蓋子）」、「睡覺容易醒，通常安撫一下就可以繼續睡（但要及早發現）」、「餵藥時一次擠一點，慢慢餵但要快快結束」等。非常詳細的「使用步驟」，讓托育人員看了一個頭兩個大，忍不住直呼「幼教業就是有你們這種家長老師才會一直流失」。

該文PO出後引發網友熱議，不少人都認為，這名家長應該是要找一對一托育而不是為難托嬰中心，也有人質疑開放監視器給家長也太有壓力，或是認為「使用指南」也太過誇張，質疑難道家長自己顧都有全部做到嗎？