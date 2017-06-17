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你是我的眼！伴讀盲生同學7年 黃瑜珊感傷畢業

2017-06-17  14:38

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南應用科技大學音樂系張紫茵因出生時早產，視網膜剝離導致全盲，在校就讀時，同班同學黃瑜珊自願陪伴她，7年來2個人情同姊妹，幾乎都選一樣的課，2人分別考上南應大音樂研究所及高師大的音樂教育所，今日畢業後即將分離倆人依依不捨。

張紫茵的爸媽發現她對木笛和鋼琴很有興趣，就栽培她學音樂，無論學習和生活都因為視障諸多不便，但是到了台南應用科技大學後，竟然有一位好同學黃瑜珊自願陪著她。

黃瑜珊卻說，一開始只是喜歡幫助別人，本來是協助張紫茵一些生活上的事，幫忙拿東西、提醒她有門檻、樓梯牽著她走，但後來反而是個性開朗的紫茵在開導她，「紫茵甚至可以從我的腳步聲、就知道我今天的心情如何」。

7年來2人幾乎天天在一起，幾乎選一樣的課，有一次2個人因為興趣不同，選不一樣的通識課，到了該堂課上課時，雙方竟然都覺得有「被背叛的感覺」，之後幸運之神也特別眷顧，連須抽籤才能選的通識課都能一起上。平日2人最喜歡一起到校園亂逛，到「小七」7-11去「摸貨」，到圖書館「聽電影」，也少有意件不合，「我們常鬥嘴但不吵架」。

不過黃瑜珊因對教學有興趣，將到高師大讀教育研究所，張紫茵則繼續攻讀台南應用科技大學音樂碩士，相知相惜的2人從此各奔前程，但張紫茵說，雖然天下無不散的宴席，但只要有心還是會再相聚的。

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  • 黃瑜珊（右）陪伴視障同學張紫茵（左）7年，今日畢業，2人依依不捨。（記者黃文瑜攝）

    黃瑜珊（右）陪伴視障同學張紫茵（左）7年，今日畢業，2人依依不捨。（記者黃文瑜攝）

  • 張紫茵（左）與黃瑜珊2人情同姊妹，一起玩四手聯彈（記者黃文瑜攝）

    張紫茵（左）與黃瑜珊2人情同姊妹，一起玩四手聯彈（記者黃文瑜攝）

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