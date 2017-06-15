媽祖送的畢業禮 雲林學子驚喜

林內國中畢業生收到西螺廣福宮的媽祖獎畢業禮物開心不已。（記者廖淑玲攝）

2017-06-15 17:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣內多所學校今天舉辦畢業典禮，西螺福興宮、廣福宮發揚媽祖愛心，除了西螺轄區，連斗六、林內等地區的國中都送出媽祖獎的畢業禮物，大受畢業生的歡迎，直感謝媽祖庇佑。

畢業典禮熱鬧滾滾，無獨有偶，今年西螺2家媽祖廟廣福宮和福興宮都送出畢業禮物，除了西螺以外還分送鄰近鄉鎮，有背包、運動手環、一卡通、香火袋等，大受畢業生歡迎。

西螺福興宮祝福畢業生前途似錦，已連續多年推出太平媽祖獎的畢業禮物，今年贈送一卡通及流行款肩包，護佑大家一路順遂、通行無阻，除贈送西螺鎮國小以上學校，還擴及崙背、二崙、莿桐、林內鄉國小以上各級學校由校方推荐學生，共頒發157人，董事長楊文鐘鼓勵同學樂觀奮鬥，在太平媽的護佑下迎向光明未來。

廣福宮今年也推出「老大媽」的畢業禮物，董事長林勝雄表示，該宮信徒遍及西螺、二崙、崙背、土庫、虎尾、斗六、林內、莿桐等鄉鎮市，特別針對上述鄉鎮國中小學163名表現優異的應屆畢業生，送出獎狀及禮品，祝福畢業生邁向下一階段的學習旅程。

林勝雄說，廟方事先調查學生期望度最高的禮物，訂製斜背包跟運動手環，還贈送老大媽造型的香火袋，祝福大家喜樂平安。