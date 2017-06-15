日型男主廚速水茂虎道 今來台展廚藝

速水茂虎道來台了！（觀光協會提供）

2017-06-15 12:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2017台灣美食展7月21日起在世貿一館登場，今年邀請型男主廚也是日本人氣男星速水茂虎道擔任美食展嘉賓。為親身體驗台灣美食精隨，速水茂虎道今天將於六福皇宮展現廚藝，同時進廚房向江浙菜、台菜、北京菜三位料理大師觀摩廚藝。

速水茂虎道14日來台，將分別向江浙菜大師許堂仁、台菜大師陳渭南、北京菜名廚李湘華學習、觀摩他們的技藝，也會在廚房小露身手，展現「食尚主廚」的俐落手法。

速水茂虎道表示，很高興能擔任美食展貴賓，因為在日本也有很多人非常喜歡台灣，台灣也是眾所周知的美食王國，他希望藉這次到台灣擔任美食展貴賓，對台灣美食有所發現，也讓更多人知道台灣美食的魅力，「為此我會非常努力」。

被問到這次來台灣，將可以觀摩很多精湛的中式料理，他的心情如何？速水茂虎道表示非常期待，雖然自己對台灣的中式料理已經有概念，但不到現場實際看，不知道會發生什麼事，「因為料理會因為烹飪者的熱情和心意而有所變化，所以我現在開始期待會是什麼樣的料理。」

速水茂虎道說，自己很喜歡道地的中華料理，因為種類非常多，很喜歡大家一起點東西、吃東西的感覺，中華料理的特色之一就是桌菜，很多人一起點菜，這樣可以嚐到很多種類不一樣的東西，也希望這次到台灣，有機會可以吃各式各樣的美食。

速水茂虎道兼具模特兒、演員、廚師身分，他在日本的料理節目《MOCO'S kitchen》相當受歡迎，台灣緯來日本台也有播出；他的食譜書《食尚帥主廚》在台灣也有出版，在台灣擁有相當多的粉絲。

2017台灣美食展為期4天，7月21日到24日在世貿一館展出，今年主軸為「繽紛食代─兼容東西好滋味」，共有食之藝、食之器、食之材、食之旅、食之伴、食之育等六大主題，內容精彩豐富。