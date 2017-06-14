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兒盟批學生更過勞 教育部：最大壓力源是家長

2017-06-14  17:26

〔記者林曉雲／台北報導〕針對兒童福利聯盟公布調查指12年國教讓半數學生學習疲勞、1成3過勞。教育部國教署署長邱乾國今天下午回應表示，家庭作業不要重複抄寫或過度練習，份量應該是讓學生能從容完成，而讓學生覺得壓力大，最大的壓力源是家長的期待，呼籲家長不要以分數作為孩子學習成效的標準，多看孩子的長處，在不同面向做適性發展，多關心多陪伴孩子。

邱乾國表示，媒體報導學生學習疲勞的狀況，學校考試造成學生的壓力較大，對此教育部的回應是，成績評量目的在於了解自我，藉此調整學習方法和態度，也調整老師的教學，協助學生可以更有效的學習，因此教育部對於考試訂有規範，包括多元評量、紙筆測驗最小化、成績可公告分數的分布，但不能公開學校排名，以避免惡性競爭等，因此教育部未來可以做的是，督促學校更落實紙筆測驗最小化，督學做視導或縣市做校務評鑑時將紙筆測驗最小化列入考慮，也將多元評量列入學校課程計畫做審查。

此外，對於家庭作業份量重一事，邱乾國表示，學校在出作業時應考慮分級化及多元化，內容和份量的適切性，培養學生的思考，不要重複抄寫或過度練習，份量應該是讓學生能夠從容完成。

教育部也在推動延後上學政策，預計從今年8月1日開始實施，邱乾國表示，早自習應該是要讓學生用來晨讀和運動，地方政府有些國中小已在試辦，希望未來有更多學校能夠延後上學，至少一週有2天時間讓學生自主討論如何運用早自習時間，不列入出缺勤紀錄，教育部會再來調查實施現況，據他所知，目前已有一些國立高中或北市一些高中、台中市或彰化縣等部分中小學已開始試辦延後上學，家長也肯定。

邱乾國表示，要減輕學生的壓力，這些還是需要家長的配合，因為最大的壓力源是家長的期待，他呼籲家長們不要以分數作為孩子的學習標準，要多看孩子的長處，在不同面向做適性發展，多關心多陪伴孩子。

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  • 回應兒盟批12年國教讓學生更過勞，教育部國教署署長邱乾國表示，最大壓力源是家長。（記者林曉雲攝）

    回應兒盟批12年國教讓學生更過勞，教育部國教署署長邱乾國表示，最大壓力源是家長。（記者林曉雲攝）

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