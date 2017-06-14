他點出台巴斷交10個啟示 上萬網友讚精闢

2017-06-14 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕巴拿馬共和國總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）昨宣布與中國建交，我方外交部長李大維也終止與巴國邦交關係。律師呂秋遠繼發出「祭巴拿馬文」後，又於臉書提出10個啟示，獲得逾1萬9000個讚，「實在太有道理了」、「精闢」、「完全認同」。

呂秋遠表示，我國與巴拿馬斷交的消息，不只是當日最重大的政治新聞，也是很重要的生活新聞，給了他很多啟示，提筆寫下：

1. 被背叛的人，永遠是最後一個知道的：巴拿馬只給40分鐘反應時間，遂公開宣布斷交，將我方蒙在鼓裡。

2. 青梅竹馬，並不代表永浴愛河：中華民國與巴國，自建國起即建交，但最終仍走向斷交一途。

3. 大部分人感情生變，不見得是因為有第三者。但是嚴重到要離婚，第三者肯定功不可沒：雖說兩國間早有問題，巴國也早想與中國建交，但「最後扣下扳機的國家，當然是中國」。

4. 分手要快、狠、準，別給對方挽回的機會：巴國欲與中國建交，醞釀已久，保密到加，等到成定局後，「一次就見血封喉」。

5. 有的人，對他掏心掏肺，他卻只想要你掏錢：不管雙方有多少合作計畫、付出多少民間友誼，「中國拿出三千億，我們立刻倒台」。

6. 分手前，記得要把最後一點剩餘價值榨乾：在兩國分手前，巴國才拿了我方290萬美元（約新台幣8746萬元）。

7. 對我們不好的人，通常都是有名份的那位：許多邦交國對我方予取予求，貸款、捐贈等，通通給他們，但沒有邦交後，反倒可以正常往來。

8. 有一種人，除非你完全聽他的，否則他不會放過你，還會稱之為這叫做愛：就算你完全聽他的，他也還是不會放過你。

9. 當發生問題時，指責你的第一個人，經常就是自己人：台巴斷交後，「國民黨立刻跳出來說，蔡政府外交失敗」，然而，「感情被第三者介入，結果還罵這個原配無能，到底是什麼心態」。

10. 善良的男人與聰明的男人你會選擇哪一個？有錢那個。