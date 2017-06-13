想享受眾人聽自己演講？ 他酸李家同「那就該付錢」

2017-06-13 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕清華大學榮譽講座教授李家同日前到金門大學畢業典禮致詞，但演講過程中有一大半學生離場，讓李家同不滿當場開轟。自由台灣黨政策部主任溫朗東認為，李家同要享受「一堆人聽自己講話」的感覺，那就付費給學生吧。

溫朗東在臉書發文，他對「聽完演講能訓練忍耐力」說法感到不以為然，他認為，放狗台上叫2小時也是訓練聽眾忍耐力，直言每一場演講都是一次競爭，在有限的時間內，面對不同的觀眾，吸引他們的注意力，有效地傳遞訊息，觀眾更可以選擇要不要出席、隨時離席。他認為：「有競爭才有進步」、「不用打就獲勝，那不是競爭，是度假」。

溫朗東說，有些長輩把演講看成是度假，還想要「度免錢的」，但這是不對的，他認為，李家同要度假可以，要享受「一堆人聽自己講話」的感覺，那就付費給學生吧。

溫朗東認為，「把演講聽完能訓練忍耐力」的論點很有問題，因為此說法幾乎可以成為所有不合理事物的辯詞，預設了「人世間的不合理，是不可能完全避免的」，雖然這話有幾分道理，但這此說法把一些「可以改變的事情，也視為不可改變」，導致不合理持續下去，拒絕進步。

溫朗東表示，錯誤會繼續，是因為人們對錯誤有了感情，即使無聊、痛苦和沒效益，「你想要讓下一代品嚐跟你一樣的苦，這樣可以建立彼此的共感，感覺沒那麼孤單」、「『李家同們』如果希望社會進步的話，必須訓練自己承受孤單的能力。過去的苦，過去的不合理，自己知道就好，下一代不懂也沒關係，讓那些過去吧。」

溫朗東認為，社會上大部分的資源跟決策權力，都是掌握在中老年人手上，「誰掌權、誰負責」，但卻出現了怪年輕人的奇怪風氣，還有許多人買帳，這才是整體社會缺乏競爭力的主因。