提前封城！ 近百遊覽車開向總統府癱瘓交通

百輛遊覽車13日包圍交通部陳情，要求客運業者不得跨界包車，部份車輛並轉往總統府前景福門圓環，以慢速繞行及「故障」方式試圖癱瘓交通。警方加強疏導交通，並拖吊車輛。（記者羅沛德攝）

2017-06-13 15:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉今發起「一人一車」開上交通部，進行埋鍋造飯無限期抗爭，他控訴交通部不斷用錯誤的政策，讓遊覽車業面臨雪崩式的瓦解，根本活不下去，下午90輛陸續往台北車站、總統府等重要路口造成交通癱瘓。警方派出大批警力疏導、並以大型拖吊車拖離故障車輛。

今上午共有百輛遊覽車包圍交通部，不斷按喇叭以示抗議，由於今天賀陳旦一早就到雲林虎尾糖廠及嘉義蒜頭糖廠實體參訪，今早交通部僅公路總局出面回應，下午李式嘉表示，既然政府不理會理性的陳情抗議，「我們也不要命了」，下午會維持10輛遊覽車繼續包圍交通部，其餘90輛將前往台北車站、總統府等重要路口造成交通阻塞，接下來車子會持續故障，讓警方無法排除，採取激烈行動提前封城。

李式嘉說，放話賀陳旦如果不出面，明天會有更多中南部遊覽車上來，癱瘓台北市。他也會待到倒下為止。李式嘉強調，上月底就已經跟交通部表明要前來抗議，但交通部仍故意安排參訪行程，交通部今天敢公布不公不義的法規，為何不敢出來面對，遊覽車業已經沒有生存空間，一家家倒閉，若政府繼續不予理會，最後或許會有人命耗損。

相關影音

百輛遊覽車13日包圍交通部陳情，要求客運業者不得跨界包車，部份車輛並轉往總統府前景福門圓環，以慢速繞行及「故障」方式試圖癱瘓交通。警方加強疏導交通，並拖吊車輛。（記者羅沛德攝）

百輛遊覽車13日包圍交通部陳情，要求客運業者不得跨界包車，部份車輛並轉往總統府前景福門圓環，以慢速繞行及「故障」方式試圖癱瘓交通。（記者羅沛德攝）