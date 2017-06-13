全台首部動物捐血車啟用

台灣首座獸醫輸血醫學中心去年在屏東科技大學獸醫系啟用，1年來共有128隻狗狗報名捐血，並有45隻狗成功捐出熱血。（記者邱芷柔攝）

2017-06-13 14:06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣首座獸醫輸血醫學中心去年在屏東科技大學獸醫系啟用，1年來共有128隻狗狗報名捐血，並通過「捐血四步驟」的篩選，總計有45隻狗成功捐出熱血，為了拓展毛小孩捐血量，屏科大校友陳平和、郭淑勤夫婦今天捐贈動物捐血車，希望拋磚引玉，讓更多樂意捐血的毛小孩與毛爸毛媽們一起為拯救動物生命貢獻力量。

屏科大獸醫系助理教授蔡宜倫說，捐血四步驟包括「報名資格、填寫問卷、基本健檢與病原檢測、捐血」，過去1年推動過程，發現許多來自外縣市的飼主進行了1、2步驟後，因為工作與遠距關係，沒辦法在中心營運時間來做後續捐血，有了捐血車後，他們就能提供外縣市的定期定點服務，讓飼主們不必舟車勞頓，初步規劃定點服務會在高雄試辦。

也將開辦貓咪捐血

捐車活動上，屏科大獸醫輸血醫學中心也頒發感謝狀，對曾在中心捐血超過3次的飼主與狗狗表達感謝，中心也表示，1年來在報名的狗中，有超過35%的成功捐血率，這是動物捐血統計數量的高標，有了這樣的成功經驗，近期也將進一步開辦貓咪的捐血業務。

蔡宜倫說，屏科大獸醫輸血醫學中心把國外的動物血液銀行經驗引入台灣，是國內首創的公辦動物血庫，其血品處理、管控都經過標準化流程，每一袋血都經過嚴謹的血液生化、傳染病學篩檢，確保送到獸醫師手中的都是最安全的優質血品。

蔡宜倫表示，目前中心提供的全血為每250ml為9600元，紅血球濃厚液140ml為7400元、血漿120ml為7400元，血小板濃厚液為40ml為14000元，與坊間狗血液相較，不僅價格合理，中心也有專業技術與設備，能將血液妥善分離與保存，並有相關配對檢測，讓動物根據需求使用，但目前屏科大不直接提供民眾血液，必需經由合作的動物醫院提供輸血服務。

屏科大校友總會常務理事、欣欣動物負責人陳平和（後排右5）、郭淑勤（後右4）夫婦捐贈動物捐血車，希望拋磚引玉，讓更多樂意捐血的毛小孩與毛爸毛媽們一起為拯救動物生命貢獻力量。（記者邱芷柔攝）