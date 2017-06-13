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受熱帶性低氣壓影響 澎湖東吉島出現水龍捲

受熱帶性低氣壓影響，氣象局今上午10點左右在澎湖東吉島觀測到龍捲風。（氣象局提供）

2017-06-13  13:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕熱帶性低氣壓今帶來暖濕空氣，東吉島氣象站今上午10點02分到10點08分觀測到海上龍捲風（又稱水龍捲）。氣象局表示，原2號颱風莫柏減弱的熱帶性低氣壓帶來暖濕的空氣，加上底層有強垂直風切，中層有乾空氣逸入作用，因此產生強對流，進而發展成龍捲風，過去在春夏季節只要有熱帶性低氣壓或西南氣流接近，就很常見。

今天白天高溫炎熱，各地都有32度以上高溫，北台灣今天高溫上看35度，中部地區高溫36度，南部地區35度，氣象局提醒，今天北部及東北部要提防午後劇烈降雨，尤其山區更是大；明天開始滯留鋒面影響期間常出現易造成積水或淹水的瞬間強降雨，請預先做好防範措施例如疏通水溝、檢查排水設備等，而在鋒面影響期間非必要的話也請盡量減少前往山區活動。

氣象局說，受限於科技，鋒面上強降雨的位置不易提前數日預測，往往只能在幾小時前根據監測進行警示，希望大家能以多一分準備、少一分災害的心態共同防災。

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受熱帶性低氣壓影響，氣象局今上午10點左右在澎湖東吉島觀測到龍捲風。（氣象局提供）

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