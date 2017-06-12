感動！ 媽媽陪自閉兒上學 4年風雨無阻獲獎

2017-06-12 22:34

〔記者陳建志／台中報導〕亞洲大學進修部休閒與遊憩學系畢業生徐承暘，2歲時發現罹患自閉症，媽媽曾陵珍從小細心照顧，上大學後白天需上班，卻風雨無阻每天陪讀，在媽媽細心照顧下，順利拿到畢業證書，成績還名列前茅，偉大母愛連師長都感動，畢業典禮上校長蔡進發頒發「校長特別獎」給她，承暘大聲說出：「媽媽！謝謝您！」因已經考上研究所，徐媽媽說：「我會繼續陪伴，直到兒子取得碩士學位！」

徐媽媽曾陵珍說，兒子小時候不喜歡說話，也不和人互動，只歡喜做自己有興趣的事，約2歲時發現罹患自閉症，為了讓兒子和大家正常互動，國小、國中、高中都念普通班，當時並未特別陪他到學校唸書。

曾陵珍說，兒子考上亞大進修部的休閒與遊憩學系後，一開始擔心他不熟悉環境，取得老師同意後，每天陪他在教室一起上課，除幫忙做筆記，回家也幫他複習，後來發現有她在旁邊陪讀，兒子上課時更專心也更有自信，雖然白天還要上班，每天仍持續陪著兒子到校唸書，4年來風雨無阻，笑稱自己沒繳學費也修了132個學分。

在媽媽4年辛苦陪伴下，徐承暘表現突出，畢業時智育、德育成績都名列前茅，獲學校頒獎表揚，媽媽因跟著上課、參與討論，同學都稱呼她「阿姨」，她也苦口婆心勸班上同學認真上課，注意自己的成績，儼然是「地下幹部」。

偉大的母愛連師長都感動，亞大畢業典禮時，校長蔡進發特別頒發「校長特別獎」給她，承暘也上台大聲說出「媽媽，謝謝您！」表達對媽媽的感謝。

曾陵珍擔任亞大特殊教育推行委員會委員，同時也是台中市自閉症教育協進會常務監事，長期投入自閉症患者關懷行列，她說願意接受校方頒發這個獎項她，是希望以自己的經驗，鼓勵家中有自閉症小孩的家長，「只要給他們機會，自閉症的孩子在課業也能有很好的表現」，並說承暘已經順利考上研究所，將會繼續陪伴他取得學位。