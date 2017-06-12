機關王世界賽經費來了 伸東評估是否參賽

縣長魏明谷（中、教育處長鄧進權（後左）和興華國小獲獎師生合影留念，期待他們出國比賽抱大獎凱旋而歸。（記者張聰秋攝）

2017-06-12 17:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕甫拿下今年全國賽「世界機關王」比賽第1名的彰化縣二林鎮興華國小和全國賽第3名的伸港鄉伸東國小，取得代表台灣到中國杭州參加世界大賽的資格，興華國小出國經費經過官方幫忙和善心人士募款，經費已經允裕，可望一圓孩子們出國比賽夢，第3名的伸東國小，校方則尊重孩子們家長的意願，目前還在評估要不要出國比賽。

今年6月3日在國立中山大學舉行的2017世界機關王大賽台灣賽中，彰化縣代表隊從全國各縣市200多隊隊伍中，來自偏鄉的興華國小和臨海的伸東國小，在機關王組打敗強敵脫穎而出，初試啼聲就獲獎的興華國小，其得獎作品為「隕石來襲」，學生利用自然科學中的「虹吸管理」、「齒輪」、「骨牌」、「氣壓液壓」等科學原理，通過競賽17個關卡掄元成功。

已連續參賽10年的伸東國小，在全國賽曾摘前3名榮耀，這次以作品名稱「失速列車」再抱回季軍獎盃，校方表示，要不要出國比賽，需先取得家長們同意，校方尊重家長的選擇，在未決定之前，校方尚不打算募款，如果確定成行，在經費的部分，校方會想辦法克服。

教育處長鄧進權表示，依規定，全國賽前3名都有資格代表國家出賽，在國教署和教育處的幫忙下，興華國小出國經費已充裕，而伸東國小如果要出賽，教育處也會比照興華國小，給予每位學生8000元補助，教育處尊重學校和家長的決定。

國際賽將於今年8月在中國浙江省舉行，縣長魏明谷今在縣長室接見並頒發獎狀，表揚選手和指導老師，期望選手們突破自我更上一層樓，魏明谷說，「你們（指學生）都是我們的驕傲，期待下一步讓台灣的科學教育在世界發光發熱。」

近3年來興華國小致力於科普教育，去年奪得彰化縣創意機器人比賽第3名，今年彰化縣首度報名「世界機關王台灣賽」，擊敗國內200多所學校奪下全國賽冠軍。