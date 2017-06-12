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溪州公園辦聯合畢典 反動物園區民眾快閃陳情

溪州鄉在溪州公園舉辦聯合畢業典禮，不受抗議干擾，順利舉行。（記者陳冠備攝）

2017-06-12  16:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉今日在溪州公園舉辦國中、小學聯合畢業典禮，全鄉11所中、小畢業生齊聚一堂，場面相當溫馨，不過場外卻有近30位反對可愛動物教育園區民眾，持布條抗議，還數度追著縣長魏明谷跑，為要求動物園區遠離溪州，場面一度緊張，魏明谷面對陳情表示，意見都聽到了，會持續跟地方溝通。

反對溪州公園成立可愛動物教育園區自救會民眾，今日一早在溪州鄉代會主席陳冠廷帶領下，手持「反對地點不對，破壞公園環境」、「捍衛溪州正義，打人喊救人」等布條，要向縣長魏明谷陳情，縣長座車一度開入園區，但見到陳抗人群又駛離，雙方你追我跑，像在玩躲貓貓似的，最後縣長主動走入陳情人群，聽取短暫訴求後，陳情民眾才離去。

陳冠廷表示，今日陳情主要是要讓縣長了解溪州鄉民的訴求，不是反對成立動物園區，但是不要蓋在溪州。陳情民眾表示，公園就是公園，不要破壞優美的環境，希望縣長聆聽民意，未來不排除，縣長每來溪州一次，就會到場訴求一次。

魏明谷表示，今天懷抱愉快心情來參加溪州鄉聯合畢業典禮，有關可愛動物教育園區設置，會繼續與當地居民溝通。縣府表示，原訂加辦的說明會，因雙方都有意見，地點、時間都還在協調中。

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溪州鄉代會主席陳冠廷（持麥克風者）與反對可愛動物教育園區民眾，到場陳情。（記者陳冠備攝）

反對可愛動物教育園區民眾拉起「反對地點不點，破壞公園環境」等布條抗議。（記者陳冠備攝）

彰化縣長魏明谷（右紅領帶者）走入陳抗人群，聽取民眾訴求。（記者陳冠備攝）

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